三星家族「甩賣1500萬股」理由曝光 股價重挫逾3%

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韓國史上最高額的遺產稅帳單？已故三星會長李健熙的遺孀洪羅喜，近期透過大規模盤後交易，減持三星電子1,500萬股，折合約21億美元；此舉引發外界關注，而今（9）日三星電子的股價開低走低，盤中一度下挫逾3%。

家族成員出脫持股籌措巨額稅款

根據《彭博社》報導，洪羅喜於4月8日股市收盤後，委託新韓銀行等機構啟動大規模盤後交易（Block Deal）。此次處分的標的包含三星電子1,500萬股普通股與約20萬股優先股，總計套現金額約3.1兆韓元，折合美金約21億美元；《朝鮮日報》在報導中指出，由於這筆交易規模龐大，每股成交價定在204,395至208,605韓元之間，與收盤價相比，折價幅度約落在0.9%至2.9%之間。

結清遺產稅與償還股權貸款

關於此次拋售原因，外媒提到，理由為三星家族沉重的財務負擔。已故三星會長李健熙留下的遺產稅總額高達12兆韓元，家族成員選擇分期繳納，而最後一期款項將於2026年4月底到期。為了籌集稅款、並償還先前因繳稅產生的股權質押貸款，家族成員必須在期限前變現持股。

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儘管短期內釋出大量股權，但分析師指出，洪羅喜選擇在三星受惠於AI需求、股價重回高點時賣出，確實為家族爭取到了更優渥的資金空間。

市場分析視拋售為利空出盡信號

針對大規模減持對市場的影響，《韓國時報》報導指出，此舉有助於消除長期懸在市場上方的「供給過剩」（Overhang）疑慮。證券分析人士表示，過去幾年投資人一直擔心家族成員會為了稅務隨時拋售，如今隨著最後一期稅款即將結清，這股不確定性將正式消散。

此外，《每日經濟》也觀察到，李在鎔會長在此次行動中並未出售核心持股，而是由女性成員承擔處分責任，顯示家族在確保集團經營權穩定與履行納稅義務之間，展現了明確的權衡策略。

外援金融機構參與合規減持行動

除三星家族成員外，三星旗下的金融子公司亦有動作。根據資料顯示，三星人壽與三星火災海上保險在3月也處分了約9.6億美元的三星電子持股。該行動主要是為了符合韓國法律規範，即金融公司持有非金融關聯企業股份不得超過10%的上限要求。

從家族到子公司，這一系列「賣股」舉措雖然在短期內造成股價波動，但整體而言，市場多將其解讀為三星集團正逐步完成結構性調整，並邁向管理透明化的新階段。

（封面圖／翻攝《Samsung》粉專）

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