三星找上AMD開發次世代晶片！外媒揭2奈米大單詳情：正成為台積電強勁挑戰者

TrendForce最新調查指出，台積電以71%市占率穩居晶圓代工王者寶座，競爭對手三星市占率則不增反減，由7.3%衰退到6.8%，仍居於第二。而科技媒體《Wccftech》最新報導指出，三星正在與AMD洽談，合作開發一款次世代CPU，並使用三星的2奈米製程代工，力拚強勢回歸，成為台積電的強勁挑戰者。

報導指出，長期以來，三星在爭取外部客戶方面，始終未能成為主流晶圓代工廠，主要原因在於台積電向來是蘋果、AMD等大客戶的首選。然而，隨著台積電產能持續吃緊，加上三星近年大幅改善製程與良率，韓媒《Sedaily》透露，在特斯拉與蘋果之後，AMD也正與三星洽談SF2製程合作，雙方並已著手開發一款次世代CPU，外界推測，極可能是EPYC Venice伺服器處理器。



廣告 廣告

《Sedaily》表示，三星與AMD計劃在明年1月左右敲定合約，屆時將評估製程是否能達到AMD要求的性能水準，業內人士則認為走入量產的可能性很高。



報導提到，近幾個月來，三星接連拿下蘋果與特斯拉的重要訂單，大幅提振爭取客戶的氣勢。外界認為，AMD可能選擇三星生產EPYC Venice的關鍵原因之一，在於目前該資料中心CPU主要採用台積電2奈米製程，但台積電產線已高度吃緊，轉向三星在策略上合情合理。

報導分析，AMD下一款大量採用2奈米技術的核心產品，正是 EPYC Venice，因此也最符合針對「次世代 CPU」的描述。另一種可能性則是面向消費市場的 Olympic Ridge CPU，但其預計上市時間落在 2026 年底，因此目前的猜測尚未指向Ryzen產品線。

報導表示，若三星能滿足AMD的技術與效能需求，未來AMD將同時採用三星、台積電「雙來源製造」的可能性將大幅提高。據稱三星不久後即將開始為AMD進行晶片試產，近期有望出現關鍵突破。



報導指出，在AI需求急速成長的背景下，AMD等業者勢必得採取「雙重供應」策略，因為僅靠台積電，已經難以因應持續攀升的市場需求。除了三星之外，英特爾也是代工的另一個選項，不過儘管英特爾的18A與14A製程前景被看好，客戶仍會先觀察其實際表現，再決定是否採用英特爾的晶圓代工。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

