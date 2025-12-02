三星推出「三折疊手機」 完全展開就是平板電腦

南韓三星電子推出全球首支「三折疊手機」，完全展開就會變成一台平板電腦。

外電報導，南韓三星電子即將發表旗下首款「三折疊」智慧手機，將搶先在蘋果電腦明年推出折疊iPhone之前先行公布，大秀三星在「可折疊裝置領域」的工程實力。（葉柏毅報導）

三星的這款三折疊手機，初步定名為「Galaxy Z TriFold」，這款三折疊手機，屬於少見的雙轉軸折疊機。當手機折疊閉合時，TriFold的外部螢幕與一般手機尺寸相近；但完全展開時，會變成擁有10吋螢幕的平板電腦，比Galaxy Z Fold 7的面板更大。在平板模式下，手機的每一片螢幕都能獨立執行不同的應用程式，相當於三支6.5吋手機直放並排。

廣告 廣告

據外電報導，三星這款Galaxy Z TriFold三折疊手機，預定12月12日在南韓率先上市，售價359萬韓元，合台幣約7萬6千多元，後續會在包括台灣、中國、新加坡與阿拉伯聯合大公國開賣，當然也少不了會在美國上市，但是在美國的售價尚未公布。

三星表示，為了預先處理可能的損壞疑慮，三星已經改良了手機的鉸鏈，也就是軸承部分，還有鋁合金框架與顯示技術，以提升長期耐用度。如果未來還有維修需要，三星也將提供單次螢幕維修費用五折優惠。