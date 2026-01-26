三星推出Galaxy A07 5G入門手機，不到6千元有6,000mAh大電池與6年系統與防護更新

三星宣布在台灣推出Galaxy A系列全新5G入門機型Galaxy A07 5G，作為延續2025年全球熱銷的Galaxy A06的後續機型，是一款售價不到6千元的入門級5G手機，但不僅具備6.7吋螢幕、6,000mAh電量及IP54防塵防水，還標榜具備6年的系統與安全更新。

Galaxy A07 5G提供酷潮黑、裸光紫二色，單一4GB RAM搭配128GB儲存，建議售價5,990元，預計2月初在台正式推出。

Galaxy A07 5G具備6.7吋120Hz的HD+ LCD螢幕，處理器為聯發科天璣6300 5G平台具備50MP f1.8主鏡頭與2MP景深鏡頭，前鏡頭為8MP，電池容量達6,000mAh，並支援25W快速充電，同時還有3選2的Nano SIM+microSD複合卡槽，第二卡槽搭配microSD則可支援最高2TB記憶體。

雖為入門機型，不過Galaxy A07 5G除了具備IP54防塵防水，螢幕也採用康寧Gorilla Glass 5強化玻璃，同時確保6代系統更新與6年安全更新，並支援搜尋圈、Gemini等AI體驗。

