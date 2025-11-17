三星推出Galaxy Tab A11+萬元內Android平板 主打11吋大螢幕與支援AI智慧功能

三星的Android平板產品提供自旗艦到平價、從大螢幕到一手可掌握的廣泛產品類型，其中Galaxy Tab A9+是在相當受消費者歡迎的高CP值平板，也是台灣連續兩年Android平板銷售冠軍；三星宣布推出Galaxy A9+後繼機型Galaxy Tab A11+，除延續大螢幕特色與提升硬體，還支援AI智慧功能，一機兼具娛樂、學習與行動辦公。

Galaxy Tab A11+預計2025年11月下旬在台灣推出，提供新創灰與躍進銀二色，Wi-Fi版本提供6GB RAM+128GB與8GB RAM+256GB，分別為7,190元與8,990元，5G版本提供單一6GB RAM+128GB，建議售價9,490元；於2025年12月31日前購買並登入，加贈ITFIT多角度書本保護套。

廣告 廣告

Galaxy Tab A11+搭載11吋FullHD+ 90Hz LCD螢幕，處理器為聯發科MT8775，較Galaxy Tab A9+性能提高18%，系統預載Android 16，電量達7,040mAh，並支援25W閃電快充，除內建儲存外還支援擴充最高2TB microSD卡，並配有8MP主鏡頭與5MP視訊鏡頭，重量僅477克。

Galaxy Tab A11+不僅具有出色的11吋螢幕與支援Dolby Atmos的四顆立體聲喇叭，也支援化身電腦多工介面的Samsung DeX模式；同時Galaxy Tab A11+也具備Galaxy AI與Google Gemini AI功能，以及支援Google的搜尋圈，Samsung Notes則提供「數學計算助理」功能，具快速辨識基本算式功能，可增強學習。

更多Cool3C文章

MIT與韓國美妝集團愛茉莉太平洋合作 開發Skinsight穿戴式電子皮膚 可即時分析皮膚衰老與紫外線暴露等資訊

Google濫用市場主導地位 被德國法院判決支付6.65億美元損害賠償