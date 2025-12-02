三星推首款三折機 韓定價約7.7萬台幣、年內台灣上市

南韓三星電子推出首款三折機Galaxy Z TriFold 。路透社



南韓三星電子（Samsung Electronics）今日（12/2）推出該品牌首款三折摺疊機，企圖進一步在摺疊機市場上與中國品牌競爭。該款摺疊機預計將在今年內於台灣、中國、新加坡等地上市。

三星電子今日在位於首爾的總部舉行新品發表會，該品牌首款三折機「Galaxy Z TriFold」正式亮相。該款三折機全開後的螢幕寬度為253.1公厘(10吋)，比Galaxy Z Fold 7螢幕多出25%。折疊後厚度為 12.9 公厘，展開後最薄處僅 3.9 公厘，是 Fold 系列中最薄的設備。

三星共同執行長盧泰文說：「Trifold 是一款基於三星電子在新外形設計領域的領先地位，在生產力和便攜性之間取得平衡的產品。它將進一步擴展整體移動體驗，包括工作、創造力和連接性。」

「TriFold」將於本月12日在南韓上架銷售，定價為359萬韓元（約7.68萬元台幣）。三星執行副總裁兼韓國銷售及行銷辦公室主管林成澤表示，由於記憶體和其他零件成本大幅上揚，讓公司在新機的定價上面臨「困難決策」。

由於售價高昂，三星並不期待「TriFold」會創下驚人銷售量。林成澤說：「這款三折機就像是一個『特別版』，我們不會大量銷售，而是供應給真正想要的人。」他補充表示：「我相信摺疊機的市場會持續成長，而TriFold會是帶動爆炸性成長的一大催化劑。」

「TriFold」將在今年年底前於中國、新加坡、台灣和阿拉伯聯合大公國上市。至於美國市場則最快會在明年第一季開賣。

有分析師指出，「TriFold」對三星來說更像是一種新科技展示，而非可創造廣大銷售量的產品。

NH投資證券高級分析師柳永浩（Ryu Young-ho，音譯）說：「這是第一代三折機產品，也是（三星）首次有三折機投入商業市場。所以目前還難以看到三星會在此階段大力推動銷售。」。柳永浩指出，相較於已推出7代、技術臻於成熟的Galaxy Z Fold摺疊機，「三折機仍可能面臨完整度和持久性等問題」，須進一步觀察市場評價。

中國科技大廠華為於去年9月推出業界首款三折機。蘋果（Apple）也將在明年推出該品牌首款摺疊機。分析認為，高昂售價以及難以大規模量產仍是摺疊手機在推廣市場上的一大難題。

