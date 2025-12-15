三星搶台積訂單 只能蠶食無法鯨吞

在先進製程代工領域，目前仍是台積電（2330）市占遙遙領先的狀態，三星與英特爾積極追趕，業界分析，台積電有製程技術領先、不與客戶直接競爭等優勢，是業界晶圓代工首選，即便對手可能「蠶食」訂單，但無法「鯨吞」，短期內不易見到太大的市場版圖變化。

根據台積電至今揭露的製程發展藍圖，2奈米（N2）製程將於本季進入量產，在智慧手機、高速運算（HPC）與AI應用推動下，預計會於2026年將快速成長。

台積電先前已於法說會中公開表示，2奈米與接下來的A16製程技術在因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的創新者都正在與台積電合作。

廣告 廣告

後續在持續強化的策略下，台積電也會推出N2P製程技術，為N2家族的延伸，預計2026年下半年量產。至於採用超級電軌的A16製程，也會在2026年下半年進入量產。

【看原文連結】

更多udn報導

台北最難訂私廚為何進駐百貨？吃麵320元戰翻 老闆回應

新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

29歲女歌手控前男友家暴、軟禁 公開瘀青照「結束關係」

美編月薪39K嫌太少？網一看工作條件全傻眼：真要偷笑了