三星摺疊雙機封王！Z Fold7、Z Flip7奪年度大獎
【記者趙筱文／台北報導】知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）公布2025年度智慧型手機大獎，三星今年表現亮眼，在摺疊領域強勢奪下「雙冠王」。Galaxy Z Fold7被選為最佳摺疊機，而Z Flip7則拿下最佳小手機，象徵摺疊形態正式跨過早期限制，成為能與傳統旗艦分庭抗禮的新主流。
MKBHD表示，2025年的智慧手機市場雖然在規格與性能上差異正逐步縮小，但摺疊機反而成為各家品牌差異化最明顯的戰場。今年的Z Fold7以更薄機身、更好的關闔體驗與成熟的多工生態系勝出，被形容為「首次真正能完全取代直板旗艦」的摺疊機。外螢幕比例調整後在閉合狀態的可用性大幅提升，使其日常操作不再依賴展開，成為本屆最具成熟度的摺疊代表。
另一款引起關注的是Galaxy Z Flip7，它獲頒的獎項名稱為「最佳小手機」。MKBHD指出，隨著小尺寸直板旗艦幾乎絕跡，Flip7成為少數能兼顧輕巧與完整性能的選擇。今年4.1吋外螢幕可完整操作，大幅提升折起來的實用性；而展開後依舊是6.9吋全尺寸旗艦，彌補過去小手機的功能限制。MKBHD認為，Flip7完美詮釋「小手機精神」，既能口袋輕鬆收納，又不犧牲核心規格。
除摺疊機外，Android陣營也有其他亮眼表現。像是今年的「最佳大手機」由Xiaomi 17 Pro Max奪下，憑藉6.9吋大螢幕、7,500mAh矽碳電池、三主鏡頭與背部副螢幕等規格，被MKBHD形容為「把手機能塞的功能全部塞滿」。
而「最佳相機」則由Oppo Find X9 Pro拿下，獲獎原因是由於50MP主鏡頭、50MP超廣角與200MP長焦的三主攝組合，以及可外接的哈蘇光學模組，使其成為今年在影像表現上最具說服力的旗艦。
Google Pixel 10 Pro Fold也被列入討論，這是Z Fold7以外最值得關注的摺疊對手之一。MKBHD指出，它在相機演算法、拍攝體驗與軟體整合上的表現依然突出，但略厚的機身讓其折疊後的手感不如Z Fold7成熟，被視為本屆最可惜的遺珠。另外，三星今年展示但尚未上市的三摺機Galaxy Z Trifold，也被視為2026年摺疊市場的最大觀察點，有機會再次改寫手機形態。
MKBHD表示，摺疊機正從「實驗性產品」進入「成熟化階段」，旗艦摺疊將在2026年朝更薄、更輕與更高效能進化，中階摺疊則有機會像今年的中階一般直立式手機一樣，在價格帶與耐用度上打開更大市場。
▪️最佳摺疊機（Best Foldable）：Samsung Galaxy Z Fold7
▪️最佳大手機（Best Big Phone）： Xiaomi 17 Pro Max
▪️最佳小手機（Best Small Phone）：Samsung Galaxy Z Flip7
▪️最佳相機（Best Camera）： Oppo Find X9 Pro
▪️最超值（The Value Award）： CMF Phone 2 Pro
▪️最佳電池（Best Battery）： OnePlus 15
更多壹蘋新聞網報導
龍五兒子經歷了什麼？向佐飆淚「娛樂圈的人很恐怖」
劉亦菲「瘦了一圈」變身辣姊姊 38歲素顏真實狀態曝光
「我不要你覺得，我要我覺得」 以自己為中心星座Top 3
其他人也在看
賴政府禁小紅書害到中小企業？吳子嘉曝「這產業」斷鏈潮：民進黨嫌票太多
內政部日前宣布即起對大陸社交APP「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》指出，使用小紅書的用戶都是年輕人，而封禁不僅讓年輕人不爽，也間接去害到中小企業，民進黨就是嫌票太多，落選的時候就知道了。吳子嘉表示，內政部長劉世芳從打壓陸配到現在打壓小紅書，以後台灣逾300萬名用戶恐要翻牆才能使用該......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 70
小紅書遭封鎖 130萬人瘋傳超簡單破解法：不用花錢
受年輕人喜愛的大陸APP「小紅書」，近日遭內政部以涉詐為由封鎖，結果反而讓小紅書衝上手機商店社交類APP排行榜冠軍，Threads上還有網友分享破解政府封鎖的方式，只要簡單1步驟，不需另外花錢就能繼續使用小紅書，吸引逾百萬年輕人瘋傳。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
雪梨名校禁學生用智慧手機 只准這兩款Nokia
雪梨名校禁學生用智慧手機 只准這兩款NokiaEBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
內政部封陸小紅書APP！設「私人DNS伺服器」免費破解
內政部最近以涉詐為由，宣布將封鎖大陸社交APP「小紅書」，引發民眾熱議，然而這決定讓「小紅書」飆升社交類APP下載排行榜冠軍，還有網友分享破解封鎖方法，簡單1步驟搞定。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
蘋果成也智慧敗也智慧 當年以iPhone智慧功能將諾基亞送入歷史 如今卻跨不過AI人工智慧高牆 高層人事陷數十年最嚴重動盪｜鏡轉全球｜#鏡新聞
中國撬開蘋果封閉生態系！蘋果手機AI功能落後，加上中國官方對美國科技產品充滿戒心，成中國廠商「挖牆腳」最佳時機。中國五大手機品牌紛紛推出無縫傳輸蘋果iOS裝置資料軟體，如榮耀的「一鍵克隆」，並以更強大AI功能或摺疊機等先進硬體設計，吸引果粉變心。 蘋果高管集體跳船？蘋果AI開發屢屢撞牆，工程人才大量出走、核心高層相繼退休，「M系列晶片之父」史羅吉（Johny Srouji）也傳出有意離職，執行長庫克考慮設置史無前例的技術長來留人，仍難掩數十年來最劇烈的高層人事變動，連庫克都傳出可能在1-2年內退休。 iPhone買氣迴光返照？面對OpenAI宣告全新AI消費硬體裝置2年內量產，令人擔心iPhone 17強勁買氣恐為最後狂歡。調研機構估計，iPhone 17中國市場需求意外強勁、帶動全球出貨量飆升，今年蘋果有望登上全球手機出貨冠軍，睽違14年再一次超車三星。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
小紅書被禁1年，為何只有它被禁？內政部揭關鍵…沒在台落地，劉世芳：就像小偷愛拿什麼就拿什麼一樣
內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，由於小紅書APP在台用戶超過300萬人，也讓不少年輕族群不解為何會被封？ 內政部在臉書發文表示，小紅書涉詐問題持續升高，但平台經通報扔遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依法啟動緊急防制措施，保護民眾的資安與財產安全。今周刊 ・ 1 天前 ・ 7
Google輕盈AI眼鏡問世時間曝！Galaxy XR新增3大新功能 迎戰蘋果、Meta
Google今（9）凌晨舉辦《The Android Show: XR Edition》特別發表會中揭示了Android XR平台的下一步布局，展示了從沉浸式頭戴裝置到輕量AI眼鏡的完整產品藍圖。這次發表會中，Google不僅為近期上市的Galaxy XR推出三大功能更新，還宣布將與三星、Gentle Monster、Warby Parker 以及中國AR眼鏡品牌XREAL合作，計畫在2026年推三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
雙12最後一波升級3C的好機會！年終獎金+普發一萬怎麼花？三星S25 Ultra限時折1萬、iPhone 17 Pro省1千5、Switch 2等優惠清單一次看
年底雙12加上年終獎金入袋，剛好是檢視手邊3C設備是否該升級的最佳時機。精選8款話題熱度、實用度都很高的3C好物，從工程師、上班族很需要的BENQ護眼螢幕、Acer迷你桌機，還有討論度爆棚的Apple iPhone 17 Pro比蘋果官網更便宜，Samsung Galaxy S25 Ultra演唱會神器一口氣降1萬，家用電視、Nintendo Switch 2瑪利歐賽車同捆主機、BenQ螢幕掛燈以及Dyson無線吸塵器通通網羅。趁雙12一次買齊，把年終獎金花在刀口上的那一款吧！Yahoo精選購 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
SONY品牌週誠意超滿！PS5、旗艦手機直砍3千 降噪耳機6折價
SONY品牌日來襲！PlayStation 5 SLIM版光碟主機12/8至12/14購機加送遊戲片，限時價14,380元，便宜3,200元。Xperia 1 VII旗艦手機搭載蔡司光學三鏡頭與BRAVIA顯示技術，拍照與追劇效果俱佳，期間限定降價3千。同時，實用度超高的WH-1000XM4無線藍牙降噪耳機也有約6折優惠，不用7千就能下單。這波SONY品牌週囊括遊戲機、手機、耳機多款人氣商品，是年底最後一波最有誠意的優惠。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Nokia重返榮耀？澳校園智慧型手機禁令擴散
[NOWnews今日新聞]澳洲政府祭出禁止16歲以下青少年使用主流社群媒體平台的政策，自12月10日起，澳洲所有社群媒體公司將被要求採取「合理措施」，確保16歲以下人士無法在其平台上開設帳戶，並必須停...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
赴日旅遊遇地震怎辦？快下載「Safety tips」不漏接警報
日本青森縣東方近海8日晚間發生規模7.5地震，劇烈搖晃嚇壞不少遊客。若在日本旅遊時，遇到天然災害情況，日本觀光局推出一款免費APP「Safety tips」，能提供地震速報、海嘯警報與其他日本國內警報等相關資訊。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
專訪美Z世代領袖 從中國小紅書談資安疑慮
[NOWnews今日新聞]NOWNEWS舉辦「跨世代AI青年力國際論壇」於2025年12月9日登場，聚焦青年AI應用，邀請美國Z世代網路安全領導者KylaGuru出席，她接受NOWNEWS專訪，談預防...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 2
HONOR ROBOT PHONE 明年 MWC 正式發佈，未來手機明年量產
文章來源：Qooah.com 博主 @智慧皮卡丘 表示，前段時間展示的 HONOR ROBOT PHONE 手機將於明年上半年量產，代表著明年便可以體驗到「隨身雲台」拍攝。 HONOR ROBOT PHONE 手機是一款極具未來感的手機，原先 HONOR 官方的展示以為只是一款概念機，沒想到這麼快就宣佈量產並推向市場。 HONOR ROBOT PHONE 最大的特別之處在於配備了隱藏式的機械臂雲台，可以一鍵自動展開，可以跟隨拍攝、自動構圖，帶來前所未有防抖性能。 結合 HONOR ROBOT PHONE 手機的真機展示，可以看到後置鏡頭模組的主鏡為機械雲台結構，通過兩段式摺疊收納。 除了配備雲台的主鏡，該裝置還配備了 AI 的超強大腦，可以通過觀察瞭解萬物。具備機器人的超強行動力，可以自動捕捉畫面，成為個人的專屬攝影機。 HONOR ROBOT PHONE 手機配備端側大模型 YOYO 具備情感感知能力，通過學習成為用戶的個人管家，提供內容推薦，調度全場景生態設備等。Qooah ・ 14 小時前 ・ 發起對話
赴日旅遊不漏接地震警報 1款APP快下載 支援中文還能翻譯
日本青森縣東方外海昨（8）日深夜發生規模7.5強震，並引發海嘯警報，岩手縣觀測到70公分的海嘯，劇烈搖晃嚇壞不少台灣遊客。面對不定時發生的自然災害，日本觀光局推出一款針對外國遊客安全的免費APP「Safety tips」，支援繁體中文，能提供日本國內的緊急地震警報、海嘯警報、避難訊息等安全功能，也提供應急會話圖，當災害發生時，能與身邊的日本人進行溝通。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
從波羅的海到太平洋：海底電纜安全受威脅
波羅的海多次發生海底電纜遭破壞事件，被懷疑的主要對象是俄羅斯。不過，中國船只也曾涉及其中。而在東亞，一艘中國權宜船也曾在台灣附近勾斷海底電纜。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 3
防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線
為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
華爾街日報假想共軍犯台劇本 首選桃園搶灘登陸 可快速控制海空港 北上展開斬首行動｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用
（中央社記者許秩維台北8日電）台灣科技大學與連展投資控股股份有限公司產學合作，將在智慧製造、AI應用、高速傳輸技術等領域合作，包括低軌衛星、無人機、機器人等應用，盼攜手促進製造業技術升級。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Pixel用戶省一筆！ 11月Pixel Drop更新修復、手機可直接變身Nintendo Switch 2專用視訊鏡頭
對於已經入手Nintendo Switch 2的玩家來說，由於主機本體並未內建攝影機，若要使用GameChat進行遊戲內視訊通話，通常得額外花錢購買官方或第三方外接鏡頭。不過，如果手邊剛好有Google Pixel手機，則是可以節省一筆額外花費。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
IEEE GLOBECOM登場 聯發科技術長周漁君任會議主席
（中央社記者張建中新竹9日電）全球通訊學術會議2025 IEEE Global Communications Conference在台北舉行，由聯發科執行副總經理暨技術長周漁君擔任主席，聯發科亦受邀在年度論壇進行主題演講，並有4篇論文入選發表。中央社 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話