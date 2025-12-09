三星摺疊雙機封王！Z Fold7、Z Flip7奪年度大獎

【記者趙筱文／台北報導】知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）公布2025年度智慧型手機大獎，三星今年表現亮眼，在摺疊領域強勢奪下「雙冠王」。Galaxy Z Fold7被選為最佳摺疊機，而Z Flip7則拿下最佳小手機，象徵摺疊形態正式跨過早期限制，成為能與傳統旗艦分庭抗禮的新主流。

MKBHD表示，2025年的智慧手機市場雖然在規格與性能上差異正逐步縮小，但摺疊機反而成為各家品牌差異化最明顯的戰場。今年的Z Fold7以更薄機身、更好的關闔體驗與成熟的多工生態系勝出，被形容為「首次真正能完全取代直板旗艦」的摺疊機。外螢幕比例調整後在閉合狀態的可用性大幅提升，使其日常操作不再依賴展開，成為本屆最具成熟度的摺疊代表。

廣告 廣告

另一款引起關注的是Galaxy Z Flip7，它獲頒的獎項名稱為「最佳小手機」。MKBHD指出，隨著小尺寸直板旗艦幾乎絕跡，Flip7成為少數能兼顧輕巧與完整性能的選擇。今年4.1吋外螢幕可完整操作，大幅提升折起來的實用性；而展開後依舊是6.9吋全尺寸旗艦，彌補過去小手機的功能限制。MKBHD認為，Flip7完美詮釋「小手機精神」，既能口袋輕鬆收納，又不犧牲核心規格。

除摺疊機外，Android陣營也有其他亮眼表現。像是今年的「最佳大手機」由Xiaomi 17 Pro Max奪下，憑藉6.9吋大螢幕、7,500mAh矽碳電池、三主鏡頭與背部副螢幕等規格，被MKBHD形容為「把手機能塞的功能全部塞滿」。

而「最佳相機」則由Oppo Find X9 Pro拿下，獲獎原因是由於50MP主鏡頭、50MP超廣角與200MP長焦的三主攝組合，以及可外接的哈蘇光學模組，使其成為今年在影像表現上最具說服力的旗艦。

Google Pixel 10 Pro Fold也被列入討論，這是Z Fold7以外最值得關注的摺疊對手之一。MKBHD指出，它在相機演算法、拍攝體驗與軟體整合上的表現依然突出，但略厚的機身讓其折疊後的手感不如Z Fold7成熟，被視為本屆最可惜的遺珠。另外，三星今年展示但尚未上市的三摺機Galaxy Z Trifold，也被視為2026年摺疊市場的最大觀察點，有機會再次改寫手機形態。

MKBHD表示，摺疊機正從「實驗性產品」進入「成熟化階段」，旗艦摺疊將在2026年朝更薄、更輕與更高效能進化，中階摺疊則有機會像今年的中階一般直立式手機一樣，在價格帶與耐用度上打開更大市場。

▪️最佳摺疊機（Best Foldable）：Samsung Galaxy Z Fold7

▪️最佳大手機（Best Big Phone）： Xiaomi 17 Pro Max

▪️最佳小手機（Best Small Phone）：Samsung Galaxy Z Flip7

▪️最佳相機（Best Camera）： Oppo Find X9 Pro

▪️最超值（The Value Award）： CMF Phone 2 Pro

▪️最佳電池（Best Battery）： OnePlus 15

Galaxy Z Fold7在MKBHD 2025年度評選中獲選最佳摺疊機，以更薄機身與成熟多工體驗成為今年完成度最高的摺疊旗艦。趙筱文攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

龍五兒子經歷了什麼？向佐飆淚「娛樂圈的人很恐怖」

劉亦菲「瘦了一圈」變身辣姊姊 38歲素顏真實狀態曝光

「我不要你覺得，我要我覺得」 以自己為中心星座Top 3

