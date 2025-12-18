三星文化健康站正式啟用 林茂盛感謝原民會佈局長照更完整 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣再添一處原住民族長照與文化傳承的重要據點，宜蘭縣政府今（18）日表示，「三星文化健康站」正式揭牌啟用，象徵縣內原民長照支持網絡再度擴大，也為部落長者建立一處結合健康促進、文化學習與情感交流的溫暖基地。宜蘭代理縣長林茂盛出席表示，感謝原民會大力支持使原民長照服務佈局更加完整。

林茂盛指出，文化健康站不僅是長者促進健康的場域，更是推動族群文化延續、凝聚部落向心力的重要根基。

廣告 廣告

「使原民長照服務布局更加完整。」林茂盛表示，今年原住民族委員會大力支持宜蘭縣文化健康站服務，補助20站續辦經費逾6000萬元，並於10月核定本縣成立第21站「三星文化健康站」。

宜蘭縣府特別感謝天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院承接本站業務，這是聖母醫院在宜蘭縣承辦的第4個文化健康站。林茂盛也說，多年來羅東聖母醫院在醫療、社福與部落服務的投入深獲肯定，相信其專業與溫暖陪伴將讓三星文化健康站成為長者最安心的依靠。

此外，宜蘭縣府誠摯邀請設籍於三星鄉、年滿55歲以上的原住民族長者踴躍參與文化健康站活動，「常來坐坐、走走、學習」，為健康累積更多能量，讓生活更開朗、身心更有活力。

林茂盛強調，三星文化健康站的啟用，象徵三星地區「在地安老、文化傳承」邁向新的里程碑。縣府期盼在各界共同支持下，讓長者在熟悉的土地上活得更健康、更快樂，也讓部落更團結、更充滿力量。

照片來源：宜蘭縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

花蓮縣府宣布擴大調整「約用技術人力」薪點 徐榛蔚：留任優秀人才

楊弘旻指雨汙共排成淹溢破口 要求宜蘭縣府逐年編列預算分流

【文章轉載請註明出處】