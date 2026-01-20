三星旗艦新色先曝光！Galaxy S26 Ultra四款官方配色流出

【記者趙筱文／台北報導】隨著下個月三星發表會腳步逼近，Galaxy S26 Ultra的爆料持續曝光。最新一波重點聚焦在「官方配色」，有爆料者釋出SIM卡槽實拍圖，意外提前揭露這款旗艦的最終色系陣容。

根據爆料者Universe Ice分享的照片，S26 Ultra的SIM卡槽與機身顏色一致，顯示將推出黑、白、藍、紫四色。傳聞中的正式命名分別為Black Shadow、White Shadow、Glacial Blue與Ultraviolet。同步流出的渲染圖，也意外佐證了這四種配色的存在。

值得注意的是，先前一度傳出會登場的橘色款，這次並未出現在任何實拍或渲染素材中。從目前線索來看，三星今年的Ultra配色策略偏向穩定、低風險路線，走的是「耐看、不退流行」的高階感，而非張揚搶眼。

至於整體產品線規劃，Galaxy S26系列預期仍維持S26、S26+、S26 Ultra三款機型，先前傳聞中的S26 Pro與S26 Edge已被取消。發表時程方面，三星傳將於2月25日在舊金山舉辦Galaxy Unpacked發表會，屆時完整規格、售價與上市資訊可望一次揭曉。

