三星旗艦機現省1.3萬！傑昇黑五感恩回饋 各大廠牌特價表秒懂

一年一度的黑色星期五，誘發消費者購物慾望，全台最大連鎖通訊門市：傑昇通信決定讓這波感恩節與黑五日的消費熱度達到頂峰，祭出史上最大規模的「黑五感恩回饋」活動，從今日至11月30日限時四天，至全台傑昇通信門市購買指定熱銷單機，無論是追求頂級規格的旗艦機皇，還是實用高CP值的國民神機，通通都能享受到超值優惠。

像是三星Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB），原價4萬7900元，活動期間直接給出超狂優惠價3萬4390元，現省1萬3510元，購機還加碼送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值3900）；另一款旗艦機SHARP AQUOS R9 Pro，原價3萬9990元，現在空機價只要2萬7490元，換算下來現省1萬2500元，購機後回原廠登錄保固，還能抽JBL Clip 4可攜帶式防水藍芽喇叭（價值3750）。

傑昇通信深知果粉期待，針對蘋果熱門機型祭出超殺優惠，全台熱銷冠軍iPhone 17 Pro（256GB），空機價直砍2310元，活動期間用3萬7590元就能帶回家；如果追求實用與高性價比，購買iPhone 16（128GB）更划算，結帳依定價再給最高15%回饋，只要2萬1990元，喊出讓你果斷上車。

另外，OPPO Reno14 F（8GB/256GB），結帳再折5200元，用7790元的價格就能帶走；三星Galaxy A36（8GB/128GB），原價1萬3990元，現在萬元有找，只要8290元。

傑昇通信的「黑五感恩回饋」活動更延伸到入門機，像是OPPO A5 Pro（6GB/128GB），是目前5G手機的最低價，限時下殺54折，只要4290元就能無痛帶走。

價格還想再低一點？vivo Y04下殺55折優惠，不到2500元就能入手，讓想換機的民眾不用等到跨年，就能輕鬆換新機。

