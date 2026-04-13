三星獲利波動性為台積電逾10倍 帶動外資拋售韓半導體股

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初次上稿04-13 23:49 更新時間04-14 07：14

〔編譯魏國金／台北報導〕韓媒《Chosun Biz》13日報導，雖然三星電子的財報亮眼，不過分析師指出，由於其獲利波動性高，導致外資持續拋售韓國半導體股。尤金投資證券公司(Eugene Investment & Securities)分析師許載煥(Heo Jae-hwan)舉例說，三星電子的營業利潤成長率的波動性是台積電逾10倍，儘管三星股價上升，但獲利波動性增加，吸引力也將下滑。

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報導指出，三星電子近日公佈財報顯示，第1季營收預估133兆韓元(2.82兆台幣)，營利年增755%至57.2兆韓元(1.21兆台幣)。然而，自2月以來，外資大規模拋售韓國股票，主要集中半導體產業。

尤金投資證券的數據顯示，自2月以來，外資拋售逾54兆韓元韓股(1.15兆台幣)，其中，49兆是半導體類股(1.05兆台幣)，佔比達86%。

尤金投資證券的許載煥說，2月底的外資拋售顯然是與戰爭有關。但他補充，事實上，韓國綜合股價指數(KOSPI)中的外資持股持續上升，直至戰爭爆發。

他分析，即使在戰爭發生後，外資持股比例也未重挫，顯然有3個因素影響外資拋售半導體股：高獲利波動、股價本身波動，以及中國企業的快速成長。

他說，台積電與三星電子的外資持股均超過70%，但對比兩家企業的銷售與營業利潤，三星營業利潤成長率的波動性(標準偏差)是台積電逾10倍。他也解釋，就股價波動性而言，外資持股比率在1月下旬後下降，而當時半導體類股的市值佔比超過40%。

他分析說，「簡而言之，隨著半導體類股的集中加劇，波動性風險也上升，即使股價上漲，較高的波動性可能降低經風險調整後的收益吸引力」。

他預估，外資對韓國半導體股的拋售壓力不會持續。他表示，「外資對半導體類股的持股比例已降至新冠疫情以來的最低水準，進一步的拋售壓力可能減緩」。

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