三星率先出貨首款商用HBM4 2026年HBM銷售額估年增逾3倍
記憶體大廠三星電子今日宣布，正式量產業界領先的商用HBM4產品，並完成業界首次出貨，在全球HBM4市場奠定領導地位。
三星表示，憑藉其最先進的第六代10奈米級DRAM製程（1c），量產之初即實現穩定良率與業界頂尖效能，無需額外重新設計即順利完成。
三星電子執行副總裁暨記憶體開發負責人Sang Joon Hwang表示：「有別於傳統採用既有驗證設計的路徑，三星引領創新，在HBM4上採用了1c DRAM和4奈米邏輯製程等最先進節點。憑藉製程競爭力與設計最佳化能力，我們確保充足的效能空間，在客戶需要時，就能滿足其不斷提升的高效能需求。」
三星HBM4提供穩定的11.7Gbps的處理速度，相較業界標準8Gbps提升約46%，為HBM4效能樹立了全新基準。
相較於前代產品HBM3E的最高針腳速度（pin speed）9.6Gbps，HBM4提升約1.22倍，還可進一步提升至13Gbps，有效紓解隨AI模型規模持續擴大所帶來的資料瓶頸問題。單一堆疊的總記憶體頻寬也較前代增加2.7倍，最高達到每秒3.3TB（TB/s）。
三星HBM4採用12層堆疊技術，提供24GB至36GB容量。透過運用16層堆疊，容量選項可擴充至48GB，以配合客戶的時程需求。
為了應對資料I/O數量從1,024個增加至2,048個所帶來的功耗與散熱挑戰，三星在核心裸晶（core die）中整合了先進的低功耗設計解決方案。透過運用低電壓直通矽晶穿孔（TSV）技術與電源分佈網路（PDN）最佳化，HBM4相較於與HBM3E，在功耗效率提升了40%，熱阻改善10%，散熱效果提高30%。
憑藉卓越效能、出色能源效率與產品可靠性，三星HBM4專為未來的資料中心環境所打造，協助客戶最大化GPU吞吐量，並有效優化整體擁有成本（TCO）。
三星致力於透過全面的製造資源推動HBM發展，作為業界最大的DRAM產能與支援基礎設施供應商，確保供應鏈韌性，以應對預期激增的HBM4需求。
透過晶圓代工與記憶體部門之間緊密整合的設計技術整合優化（DTCO），三星確保最高標準的品質與良率。此外，三星內部具備豐富的先進封裝技術能力，可有效縮短生產週期與交期。
基於與專注開發新世代ASIC晶片的全球GPU製造商及超大規模資料中心業者的密切討論，三星計劃擴大與主要夥伴的技術合作範圍。
三星預期其HBM銷售業績將在2026年較2025年增長超過3倍，並積極擴大HBM4的產能。繼HBM4成功進入市場後，三星預計於2026年下半年開始出貨HBM4E樣品，並將依客戶各別的規格需求，於2027年開始提供客戶客製化HBM樣品。
更多鏡報報導
獨家／30年來第一次見到這現象 力積電黃崇仁：記憶體缺到2028年都不一定緩解
2030年營收挑戰三千億！群聯潘健成：AI讓NAND Flash缺十年
AI未來要靠記憶體來支撐成長 華邦電總座陳沛銘：至少到2027年都會是這個樣子
以為中4千！Momo雲端發票詐騙Mail太逼真 受害者崩潰：差點噴2萬 5細節看破手腳
其他人也在看
HBM4率先出貨並擴大產能 ! 三星:今年HBM銷售額年增逾3倍
三星電子今日（2/12）宣布，正式量產業界領先的商用HBM4產品，完成業界首次出貨，在全球HBM4市場樹立關鍵地位。三星並預計於2026年下半年開始出貨HBM4E樣品，積極擴大HBM4產能，預期HBM（高頻寬記憶體）銷售業績今年將較2025年增長超過3倍。
南電 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事會決議不發放股利
公開資訊觀測站重大訊息公告(8046)南電-代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事會決議不發放股利1.董事會決議日期:115/02/122.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：南電 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事及監事任期屆滿重新委任南電 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項 資料來源-MoneyDJ理財網
九暘 公告本公司董事會通過一一四年度第四季個別財務報告
公開資訊觀測站重大訊息公告(8040)九暘-公告本公司董事會通過一一四年度第四季個別財務報告1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/122.審計委員會通過日期:115/02/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):661,1145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):271,8026.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,883)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,220)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(58,220)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(58,220)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.6)11.期末總資產(仟元):2,552,71112.期末總負債(仟元):108,57013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,444,14114.其他應敘明事項:無延伸閱讀：九暘股利：0九暘114年個別虧損582
成本變競爭力 學者：碳費促提升生產如減碳投資
（中央社記者張雄風台北12日電）環境部統計，排碳大戶若達自主減量計畫目標，2030年較2025年可減約4745萬噸。學者表示，碳費制度最重要的是促使業者正視減碳，部分業者轉為生產力提升，更像是一種減碳投資。
三星推新旗艦機 台鏈補
三星昨（11）日發出邀請函，訂美西時間2月25日於舊金山舉行全球新品發表會，預期將推出主打AI功能再進化的年度旗艦機Ga...
茂達114年合併獲利9.51億元，每股稅後13.04元
公開資訊觀測站重大訊息公告(6138)茂達-公告本公司民國114年度合併財務報告經董事會決議通過1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/112.審計委員會通過日期:115/02/113.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,483,6895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,695,0236.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,288,3857.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,391,9828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,148,5319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):951,23610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.0411.期末總資產(仟元):6,787,37012.期末總負債(仟元):1,827,75513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,939,45914.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：茂達訂6/26召
蕭美琴參與台中家扶年前活動 剪紙迎春陪兒少
農曆過年前夕，副總統蕭美琴今天前往台中家扶基金會，與 21 位家扶兒少一同迎接新年。活動現場安排才藝成果呈現，蕭美琴也和兒少共同剪紙迎春活動，感受新年的溫暖與祝福。她也提到賴清德總統的青年百億圓夢基金，讓全台1400多青年順利申請並有機會圓夢。
新城警執行 護花除暴 專案 優勢警力威力掃蕩守護年節治安
【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】為確保年節前治安平穩，遏止不法氣焰，新城分局執行「護花除暴」專案勤務，針對轄區酒店 […]
茂矽 公告本公司114年度合併財務報告業經董事會決議通過
公開資訊觀測站重大訊息公告(2342)茂矽-公告本公司114年度合併財務報告業經董事會決議通過1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/122.審計委員會通過日期:115/02/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,037,2115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302,9616.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(86,952)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(77,072)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(77,125)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(76,983)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49)11.期末總資產(仟元):3,148,59012.期末總負債(仟元):791,30813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,336,49114.其他應敘明事項:無延伸閱讀：茂矽114年下半年股利：0茂矽
台東體中遭強震重創 陳瑩、莊瑞雄成功爭取教育部核定逾千萬復原
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導 去年12月24日台東發生芮氏規模6.1強震，震央位於卑南鄉，鄰近震央的國立台東大學附屬體育高級中學災情慘重，立委陳瑩及莊瑞雄今（12）日指出，當時多棟校舍天花板坍落、水管爆裂、牆面龜裂，擊劍館整片輕鋼架掉落，學生餐廳與宿舍設施嚴重受損，校園滿目瘡痍。地震發生後，陳瑩與莊瑞雄第一時間聯繫教育部長鄭英耀，要求教育部全力協...
【有片】蔣萬安練網友點歌〈愛我別走〉〈手放開〉送李四川選新北 被問新副市長回這句
台北市副市長李四川昨天（11日）對外宣布，將於二月底請辭現職，並於三月返回熟悉的新北市，正式投入新北市長選戰。外界關注台北市長蔣萬安是否會准辭，蔣萬安昨晚則在李四川的臉
升級不多、價格卻漲？三星旗艦機S26系列登場倒數 荷包「剉咧等」
記憶體大漲潮中，首款高階旗艦機即將報到！三星宣佈將在台灣時間2月26日凌晨兩點於美國舊金山舉行Unpacked發表會，三星新一代旗艦機Galaxy S26系列可望亮相，並將繼續主打AI功能。雖然根據已經外流的資料，三星新旗艦機規格升級不多，但價格恐怕會有感上揚，將考驗包括台灣在內的全球消費者荷包實力。
考量成本激增 三星Galaxy S26可能變貴
三星年度旗艦新機Galaxy S26系列將問世，成為觀察智慧手機市況重要方向球，惟記憶體缺貨大漲價，業界預期，三星考量成...
國際當代藝術交流展 2/12台東美術館登場
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東美術館即日起展出「你和我以海相連」，有台灣、韓國、菲律賓與泰國等11組12名藝術家參與，作品聚焦討論人與海洋的關係。台東縣長饒慶鈴歡迎民眾春節連假到美術館欣賞。
中國對歐盟乳製品開徵反補貼稅 稅率大幅調低
（中央社台北12日電）中歐經貿衝突緩解下，中國商務部今天公告對歐盟進口乳製品反補貼調查的最終裁定，雖然決定自明天起對歐盟進口乳製品加徵為期5年的反補貼稅，不過稅率落在7.4%至11.7%之間，與先前開徵的臨時反補貼稅保證金21.9%至42.7%相比，大幅調低。
法新社專訪 葉耀元：賴總統三大重點揭示「台灣有事世界有事」
總統賴清德日前接受法新社專訪，深入闡述台灣在國際地緣政治中的關鍵角色，並聚焦美日台關係、台歐合作與印太安全情勢等。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，賴清德專訪點出三大重點，揭示「台灣有事，世界有事。」
小米開源首代機器人VLA大模型
大陸國產大模型爆發更新潮之際，小米12日發表並開源首代機器人VLA（Vision-Language-Action）大模型Xiaomi-Robotics-0。
藍白軍購態度轉彎? 前藍委:川普取消軍購 等於送中國大禮
政治中心／綜合報導面對美國持續施壓，民眾黨首度鬆口，讓行政院版本付委討論，國民黨主席鄭麗文也找來立委，要自提版本，雖然黨團總召傅崐萁揚言，三讀通過的絕不會是行政院版。不過，前國民黨立委許毓仁發文，如果立院持續阻擋軍購，恐傳達出「台灣不要國防」的錯誤訊息，讓川普取消軍購，等於送給中國一份大禮。總統賴清德親上火線，呼籲藍白趕快通過1.25兆軍購，美國也加大施壓力道，讓國民黨青壯派也開始動起來。國民黨發言人牛煦庭：「這過去的這個會期，雖然我們沒有對外來做說明，但是內部的溝通，其實是一直在進行的，那現在已經進行到最後的階段，所以請大家稍安勿躁。」民眾黨首度鬆口「讓行政院版本付委討論」（圖／民視新聞）黨主席鄭麗文緊急找來，外交國防委員會的牛煦庭，和提出軍購草案的馬文君到黨中央開會，準備自提版本，就是因為美方壓力恐怕已經擋不住，不只國民黨，民眾黨態度也大轉彎。新北市長參選人（民眾）黃國昌：「對於各種不同的版本大家一起討論，包括中國國民黨的版本，包括行政院的版本，本來就是大家都可以一起討論。」國民黨發言人牛煦庭：「民眾黨都已經同意要付委了嘛，那我想這個也不至於拖延太久，大家一起付委討論應該不是問題。」前國民黨立委許毓仁也發文，他看過日前川習通話的逐字稿，發現中國立場強硬，不但要求川普從「不支持台獨」，改為「反對台獨」，更提出「暫緩軍購」這份見面禮，提醒台灣如果繼續擋軍購，恐怕會傳遞出，「台灣不要國防」的錯誤訊息，川普可能取消軍購，等於送中國一份大禮。前國民黨立委許毓仁提醒，若繼續擋軍購恐傳遞出「台灣不要國防」的錯誤訊息，川普可能取消軍購，等於送中國一份大禮。（圖／民視新聞）旅美大學教授翁達瑞：「因為你們的最高民意機構否決了，這個可以強化台灣國防安全的一個法案，對於美國政府對台灣國防上的協助，美國的民意會有改變，美國對民眾黨的影響力會比對國民黨要來的大，那這8票如果過來的話，那國民黨的票就沒有太大的用處。」翁達瑞分析，美國對民眾黨仍有影響力，萬一民眾黨態度轉向，國民黨恐將失去立院的主導地位。原文出處：藍白軍購態度轉彎？ 前藍委：再擋軍購川普若取消軍購 等於送中國大禮 更多民視新聞報導川普開撕淫魔！密件揭曾是「吹哨者」轟同夥邪惡特務李貞秀自曝沒打開公文 梁文傑笑回1話第一次參選就當縣長! 周春米最遺憾"沒辦法跟爸爸分享榮耀"
毒酒駕OUT! 李多慧當"反毒酒駕大使"現身新北宣導
生活中心／綜合報導為了再次宣導，對毒酒駕零容忍，新北市警局舉行反毒酒駕宣導活動，特別找來韓籍啦啦隊女神李多慧，擔任交通安全宣導女神，號召全民拒絕毒酒駕，局長方仰寧也說，在強力取締下，事故率相較去年同期，大幅下降23%。
高金素梅涉3案 未來會如何發展？郭正亮驚人預言
無黨籍山地原住民立委高金素梅遭指控涉及立委助理費、協會作帳不實、快篩大陸採購等3案，台北地檢署10日指揮調查局國安站搜索高金及張姓助理等人住處、國會辦公室，並約談18人。國安站訊後將高金素梅等13人移送北檢複訊，高金因身體不適先回家，其中多人以50萬交保。前立委郭正亮預測認為，未來可能會有議員被羈押。