三星發布首款三摺疊手機！售價約7.7萬 上市時間曝

南韓知名手機品牌三星2號發表首款三摺疊手機，預計12月12號在南韓上市，之後在全球各地陸續推出。不過這款手機要價不菲，南韓當地售價359萬韓元，折合新台幣約7萬7000元。

南韓三星2號發表首款三摺疊螢幕手機，螢幕由三塊拼接而成，展開後可達10吋，比現有摺疊機型大約四分之一；且新機的電池容量達5600毫安培小時，是品牌旗艦中最大的，支援超快速充電，號稱30分鐘內就能充電50%，廠商希望藉此鞏固品牌在摺疊機市場的地位，力抗中國競爭者的挑戰。

不過它要價不斐，南韓當地售價359萬韓元，約7萬7000元台幣，這款新手機預計12月12號在南韓上市，之後會在全球各地陸續推出。廠商指出，這樣的定價是為了因應記憶體晶片跟其他零組件成本急劇上揚。

該款手機預計12月12號南韓上市，隨後於各地陸續推出。圖／翻攝自三星官網

中國品牌華為去年9月才推出業界首款三摺疊手機，美國手機龍頭Apple預計明年也將加入戰局，摺疊機的市場競爭勢必更加激烈。不過也有分析師表示，高昂的價格跟量產限制，可能會阻礙摺疊機的發展。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

