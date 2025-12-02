三星發表三摺機Galaxy Z TriFold！規格、功能一次看 台灣市場也會開賣

記者李鴻典／台北報導

三星電子今（2）日正式發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。

Galaxy Z TriFold瀚夜黑。（圖／台灣三星提供）

三星表示，過去十年耕摺疊螢幕技術，以創新之火淬煉Galaxy Z TriFold獨特的摺疊體驗，以兩邊向內收折的形式，周全保護內頁螢幕。其摺疊機制經過精密設計，開合不費吹灰之力，並配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒。

廣告 廣告

Galaxy Z TriFold登場。（圖／台灣三星提供）

Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy行動平台、2億畫素相機、及三星摺疊機迄今容量最大的電池，展現傲人的旗艦效能。其5,600 mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航。在45W快充助陣下，Galaxy Z TriFold讓用戶盡情串流影音、揮灑創意、提高職場生產力。

Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm。（圖／台灣三星提供）

三星也說，為在輕薄便攜的機身中，造就Ultra級卓越效能，核心摺疊技術的全面優化至關重要。從結構創新到品質保證，裝置內的每一個零件，皆歷經精雕細琢：

三星迄今最精良的轉軸：憑藉深厚的摺疊創新實力，三星進一步升級Armor FlexHinge的轉軸結構，以因應Galaxy Z TriFold的獨特需求。採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定。此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性。

革新的摺疊顯示螢幕：Galaxy Z TriFold採用專為10吋螢幕而生的嶄新顯示技術，左右向內收折後，便能放入口袋，輕巧帶著走。為因應雙側收折的作用力，吸震層多加了一道強化塗層，以提升螢幕面板的耐衝擊性。

升級的機殼材質：轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。機身框架採用高強度鋁合金材質Advanced Armor Aluminum，在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現纖薄機身設計之餘，還能有效防止破裂。

每部裝置皆歷經最嚴格的品質檢測：每部裝置皆歷經多道嚴格品質檢測，確保每個環節都符合要求。例如，軟性印刷電路板的CT掃描，可驗證製造成品是否符合設計，在電路板與其他顯示組件黏合之前，可確保精確與可靠性。而雷射掃描則可驗證所有的內部組件，是否準確安裝於預定高度，確保表面齊平無瑕。

Galaxy Z TriFold瀚夜黑。（圖／台灣三星提供）

Galaxy Z TriFold展開後，其10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，為使用者提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務。

Galaxy Z TriFold瀚夜黑。（圖／台灣三星提供）

橫向擺放手機時，用戶可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上，隨心所欲開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。想像建築師在其螢幕上繪製新屋設計圖時，可同時開啟三個應用程式，透過多重視窗的分割畫面，同時檢視藍圖、撰寫方案、計算尺寸。中途若有人突然來電，還能即時接聽來電，不需暫停手邊工作。

欲返回工作時，螢幕右下角的常駐工具列，會即時顯示最近使用的應用程式，只需輕觸一下圖示，便能恢復先前的版面配置。而諸如「我的檔案」和「Samsung Health」等常用程式與功能，亦已針對大螢幕應用而優化，讓用戶透過一目瞭然的畫面，輕鬆整理檔案、查看資料。

Galaxy Z TriFold展開後，10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機。（圖／台灣三星提供）

為充份發揮大螢幕優勢，Galaxy Z TriFold是首款可獨立運作Samsung DeX的手機，這意味著用戶可隨時隨地打造完整的辦公環境。前往「快速設定」面板，接著選取「DeX」，即可體驗Galaxy的升級版工作模式，它最多可建立四個工作區，而每一個工作區，最多可同時執行五個應用程式。在其中一區檢視、編輯會議簡報時，可隨時切換至另一區，與朋友聊天或線上購物。為進一步提高效率，使用者可透過延伸模式（Extended Mode）外接第二螢幕，享受無縫的雙螢幕體驗。使用者可在兩個螢幕之間，自由拖放應用程式，或靈活切換螢幕執行工作，達到媲美桌機的辦公效率。此外，使用者還能外接藍牙滑鼠和鍵盤，一秒打造終極行動工作站，完成複雜專案或創意設計。

三星Galaxy Z TriFold。（圖／台灣三星提供）

結合Galaxy AI智慧工具的直覺易用性，在大螢幕上發揮加乘效應。例如「相片智慧助理」的「生成式相片編輯」與「塗鴉轉圖像」功能，在Galaxy AI的相輔相成下，為用戶帶來令人驚豔的體驗，透過三星最完善的創意平台，盡情燃燒攝影與創作魂。

用戶還能並列顯示原始和後製版本，輕鬆進行比對與編輯工作。「智慧瀏覽助理」能依用戶需求總結或翻譯網頁內容，營造化繁為簡的三星瀏覽器使用體驗。Galaxy Z TriFold上的Gemini Live，已升級為多模態AI助理，它能理解用戶所見、所言、所為之事，不論文字輸入或口述問題，皆能提供情境連貫的解答，使用者不需在應用程式之間切換，以逸代勞享受高效多工處理。此外，用戶可在大螢幕上，取得即時的設計建議，只需向Gemini Live展示室內空間、購物網站和色卡，便能獲得個人化推薦。透過螢幕或相機分享功能，使用者可針對所見事物向Gemini Live提問，獲得即時協助與見解，所有操作皆可在單一裝置上完成。

Galaxy Z TriFold寬廣的10吋內頁螢幕，打造絕佳的觀影體驗、更上層樓的便攜性，讓劇迷影迷盡情享受視覺盛宴。為獲得更豐富的YouTube影音體驗，用戶可透過橫向並排的螢幕，一邊觀賞影片，一邊閱讀評論。螢幕摺痕幾乎難以察覺，畫面流暢連貫完美呈現；摺疊後，機身輕薄迷你，可輕鬆放入口袋，隨身帶著走。

封面螢幕採用Dynamic AMOLED 2X，螢幕更新率高達120Hz，帶來絲滑流暢的畫面。封面螢幕峰值亮度達2600尼特，內頁螢幕達1600尼特。結合Vision Booster技術，可在任何照明條件下最佳化色彩和對比度，使每一個畫面都栩栩如生，帶來沉浸式體驗。

Galaxy Z TriFold寬廣的10吋內頁螢幕。（圖／台灣三星提供）

上市資訊與優惠

Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。上市初期，消費者可於上述市場指定門市體驗實機，並獲得現場專業服務。

凡購買Galaxy Z TriFold的消費者，可免費試用6個月Google AI Pro，體驗Gemini應用程式的強大功能，例如由Veo3支援的影片生成功能，以及2 TB安全雲端儲存空間。Galaxy Z TriFold用戶推出獨家螢幕維修優惠。購買Galaxy Z TriFold可享螢幕維修五折優惠一次。

▼影片來自YouTube，若遭移除請見諒

更多三立新聞網報導

面對強權展現無聲抗衡 美女醫讚濱崎步強者風範、喊：步姐快來台灣！

漸凍人坐代步車竟收2人費用 486先生：初魚變相徵收「障礙稅」？

冬季限定！萊爾富開賣玉米濃湯、燒仙草 全家推開心果霜淇淋

粉色浪漫來襲！太妍、Karina同款 女孩們冬季旅遊選這咖最時尚不怕撞

