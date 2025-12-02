三星發表折疊新機Galaxy Z TriFold 10吋大螢幕輕鬆放入口袋

三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，12月12日將於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國、中國。

Galaxy Z TriFold獨特的摺疊設計，是以兩邊向內收折的形式，保護內頁螢幕，能放入口袋，輕巧帶著走。同時，配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒。

三星指出，Galaxy Z TriFold採用2種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定。此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙。

Galaxy Z TriFold展開後，10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，為使用者提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務。（如下圖，台灣三星電子提供）

用戶可前往「快速設定」面板，接著選取「DeX」，即可體驗Galaxy的升級版工作模式，最多可建立4個工作區，而每一個工作區，最多可同時執行5個應用程式。

在其中一區檢視、編輯會議簡報時，可隨時切換至另一區，與朋友聊天或線上購物。

為進一步提高效率，使用者可透過延伸模式（Extended Mode）外接第2螢幕，享受無縫的雙螢幕體驗。使用者可在兩個螢幕之間，自由拖放應用程式，或靈活切換螢幕執行工作。此外，使用者還能外接藍牙滑鼠和鍵盤。

Galaxy Z TriFold的Gemini Live，已升級為多模態AI助理，能理解用戶所見、所言、所為之事，不論文字輸入或口述問題，皆能提供情境連貫的解答，使用者不需在應用程式之間切換，以逸代勞享受高效多工處理。

此外，用戶可在大螢幕上，取得即時的設計建議，只需向Gemini Live展示室內空間、購物網站和色卡，便能獲得個人化推薦；透過螢幕或相機分享功能，使用者可針對所見事物向Gemini Live提問，獲得即時協助與見解，所有操作皆可在單一裝置上完成。

Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy行動平台、2億畫素相機，及三星摺疊機迄今容量最大的電池，其5600 mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航。

螢幕更新率120Hz，封面螢幕峰值亮度達2600尼特，內頁螢幕1600尼特。

購買Galaxy Z TriFold的消費者，可免費試用6個月Google AI Pro，體驗Gemini應用程式的強大功能，例如由Veo3支援的影片生成功能，以及2 TB安全雲端儲存空間。

三星還為Galaxy Z TriFold用戶推出獨家螢幕維修優惠。購買Galaxy Z TriFold的每位消費者，可享螢幕維修5折優惠一次。

