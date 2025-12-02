三星發表首款三摺疊機 預告台灣上市

（中央社記者江明晏台北2日電）三星今天發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，為旗下首款三摺疊機，展開後10吋大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，將於12月12日在韓國正式上市，隨後也會在台灣等地推出。

三星今天發布新聞稿指出，旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold發表，為旗下首款三摺疊機，搭載最新的摺疊螢幕技術，並針對多摺疊的獨特應用情境優化；三星電子執行長、裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文表示，三星持續形塑行動體驗的未來樣貌，發揮多年來在摺疊螢幕設計領域的創新成果。

三星指出，過去10年來聚焦摺疊螢幕技術，以兩邊向內收折的形式，保護內頁螢幕，配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒，Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9毫米，搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy行動平台、2億畫素相機，以及三星摺疊機迄今容量最大的電池，其5600 mAh（毫安培小時）的三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板。

三星也強調，升級Armor FlexHinge的轉軸結構，以因應Galaxy Z TriFold的獨特需求，採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作也維持流暢與穩定，同時升級機殼材質，轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。

此外，三星表示，Galaxy Z TriFold展開後，10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，許多應用針對大螢幕優化，並搭載Galaxy AI功能。

三星表示，Galaxy Z TriFold將於12月12日在韓國正式上市，隨後於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。（編輯：林家嫻）1141202