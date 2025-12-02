三星發表首款三摺疊螢幕手機 韓國定價7萬7000元
（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國三星電子今天發表首款三摺疊螢幕手機Galaxy Z TriFold，期望在競爭日益激烈的智慧手機市場鞏固領導地位，這款新手機在韓國售價為359萬韓元，約合新台幣7萬7000元。
路透社報導，面對中國競爭對手在摺疊螢幕手機不斷進步，三星電子今天發表的三摺疊機型企圖保持領先。分析師表示，由於售價高昂與生產挑戰，摺疊設備目前可能仍屬於小眾市場。
這款三摺疊螢幕手機，螢幕展開後可達10吋，它採用3塊螢幕拼接，比三星現有機型Galaxy Z Fold 7還要大近25%。
三星電子執行副總裁兼韓國銷售及行銷辦公室主管亞力克斯．林（Alex Lim，音譯）表示：「我認為摺疊手機市場將持續成長，TriFold尤其有望成為此領域關鍵部分快速成長的催化劑。」
亞力克斯．林表示，這款新手機目標客群是那些真正需要摺疊螢幕的消費者，它追求的並非銷售量。
這款新手機是在韓國生產，12月12日將在當地上市，年內會陸續出現在中國、新加坡、台灣及阿拉伯聯合大公國市場，預計美國最快將於明年第1季上市。
這款新手機有著三星旗艦中，容量最大的5600mAh電池，它支援超快速充電，可在30分鐘內將電量充至50%。
亞力克斯．林表示，記憶體晶片與其他組件成本急劇上揚，這使得定價成為「困難的決定」。
分析師表示，TriFold其實更像新技術展示，而不是一款能引發銷售的旗艦產品。
NH投資證券高級分析師柳永浩（Ryu Young-ho，音譯） 表示：「TriFold係第一代產品，也是三摺疊設計首次商業化，因此很難想像三星會在現階段大力推廣。」
他指出，雖然Galaxy Z Fold系列歷經7代發展已日趨成熟，成本結構也更合理，「但TriFold仍可能面臨完成度或耐用上的問題」，評估市場反應至關重要。
隨著華為去年9月發布業界首款三摺疊手機，以及蘋果預計明年也將加入戰場，摺疊螢幕手機的市場競爭勢必更加激烈。分析師表示，高昂的價格和量產上的限制，可能會阻礙此領域未來的發展。
根據Counterpoint Research預測，今年摺疊式螢幕手機在市場占比不足2%，到2027年也將少於3%。
Counterpoint指出，三星在第3季摺疊式螢幕手機市場的出貨量，占比躍升至64%，高於上一季9%，不過這代表市場占比會隨產品發布而有劇烈波動。
三星電子預測，今年摺疊螢幕手機的市場將成長14%，隨著蘋果有望進軍此領域，2026年和2027年的年成長率將達30%左右。（編譯：屈享平）1141202
