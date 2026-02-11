三星發邀請函！Galaxy S26發表時間曝光 功能大升級挑戰蘋果

科技中心／王文承報導

三星正式發出邀請函，宣布將於2月26日凌晨2點(台灣時間)舉行2026 Galaxy Unpacked發表會。（圖／翻攝自三星YT）

三星正式發出邀請函，宣布將於2月26日凌晨2點(台灣時間)舉行2026 Galaxy Unpacked發表會，外界預期，會中焦點將是新一代旗艦手機Galaxy S26系列，同時也不排除發表全新Galaxy Buds4系列無線耳機。值得一提的是，三星以19%的全球市佔率位居第二，年出貨量成長5%。其中，旗艦Galaxy S25與摺疊機Galaxy Fold7則成功帶動高端市場銷量，表現優於前代產品。

Galaxy S26發表時間曝 功能升級挑戰蘋果

根據目前消息，Galaxy S26系列仍將推出S26、S26+與S26 Ultra三款機型。先前曾傳出，三星一度考慮調整產品線規劃，打算以主打超薄設計的S26 Edge取代S26+，不過由於去年的S25 Edge上市後銷售表現不如預期，三星最終選擇回歸原有布局，也因策略調整導致開發時程延後，使發表時間落在2月底。

近期三星也陸續釋出多支預熱影片，為新機暖身，內容暗示新一代S26系列可能導入防窺螢幕設計，並強化變焦拍攝能力與夜間錄影清晰度。隨著發表時間正式曝光，已有外媒搶先揭露三款機型的完整規格細節。

其中最受矚目的S26 Ultra，傳出機身將進一步瘦身，厚度僅7.9mm，整體更輕更薄。硬體方面，預計搭載高通Snapdragon 8 EliteGen 5處理器，電池容量維持5000mAh，但快充規格升級至60W。相機配置大致延續前代感光元件，升級重點則放在加大光圈設計，包含2億畫素主鏡頭與5000萬畫素5倍長焦鏡頭，進一步提升拍攝表現。至於S26與S26+，整體硬體變化則相對有限，屬於小幅更新。

另一方面，智慧型手機市場在2025年持續競爭激烈。根據報告顯示，三星以19%的全球市佔率位居第二，年出貨量成長5%。其中，Galaxy A系列在中階市場表現穩定，而旗艦Galaxy S25與摺疊機Galaxy Fold7則成功帶動高端市場銷量，表現優於前代產品。特別是在日本市場，三星展現強勁成長動能，有效彌補在拉丁美洲與西歐面臨的競爭壓力。

