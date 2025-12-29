三星積極宣傳Exynos 2600以及傳投入自研行動GPU 皆是為了與高通斷捨離做準備

由於三星進入5G世代後自研Exynos處理器陷入性能、產能兩方面落後的影響，不得不從旗艦機引入高通Snapdragon 8系列旗艦平台與Exynos互補的策略轉向全面採用高通Snapdragon 8平台，但三星一直保有讓Exynos重返榮耀的大夢，近期三星大張旗鼓的宣傳Exynos 2600，以及傳出有意在Exynos 2800採用自研GPU，接間接證實三星已經著手備戰旗艦機回歸擁抱Exynos的時代。

除了三星Exynos仍充滿性能的不確定性以外，三星目前由於與高通簽署長期協議，不得不在旗艦機大量使用高通Snapdragon 8系列平台，以至於三星即便較前一兩年更早完成旗艦級Exynos量產，但傳出僅會在少數市場的非Ultra機型提供Exynos 2600的Galaxy S26，不過三星仍相當用力宣傳Exynos 2600。

一方面，三星想透過Exynos 2600證實其2nm製程已經搶先台積電進行量產，希冀可為晶圓代工業務爭取可能性，另一方面也希冀能夠讓Exynos 2600大量曝光爭取關注，倘若屆時Exynos 2600的表現能夠優於高通Snapdrgaon 8 Elite Gen 5(或至少不要像前幾年明顯落後)，三星就有機會使Galaxy S旗艦手機用戶能夠接受Exynos平台。

另外，三星多年前曾投入Arm指令集自主CPU微架構開發，但最終成效不佳，甚至遜於使用Arm標準微架構，現在則傳出三星延攬前AMD高層就是為了發展自主GPU架構，則是象徵三星希冀透過持有更多技術自主性，藉此抗衡高通甚至蘋果。

因為目前無論是高通或是蘋果，皆已經在應用處理器的關鍵架構具有高度的自主性，兩家公司皆持有包括CPU、GPU、數據機等關鍵技術，雖然三星目前在GPU與AMD合作，但畢竟AMD的GPU架構並非為行動裝置設計，甚至AMD反而將與三星合作的成果回饋到整合型GPU，顯示即便有AMD的幫助，Exynos的GPU仍需具有突破點。

且由於三星已經轉向在GPU與AMD合作，現在聯發科取代三星成為Arm每年宣布年度旗艦行動IP組合的最佳夥伴，也表示三星不可能走回頭路尋求與Arm的合作，因為如此一來不僅自主性下降，也可能在整體表現能以與聯發科天璣有所差異化。

考慮到GPU設計包含各式專利的錯綜複雜情況，三星若能在短時間發展自主GPU，推測最可能的方式是以現行基於AMD RDNA的技術作為基礎，以與AMD簽署專利授權的方式進行針對行動晶片的大幅修改，如此一來可延續目前與AMD合作的成果，又能提升在行動平台的最佳化。

至於為什麼三星還未傳出重返自主CPU設計，筆者推測可能與現階段Arm提供的標準微架構已經具備三星可接受的表現，加上Arm也提供越來越細分的微架構組合，三星可憑藉DynamIQ方式組合出與競爭對手差異化的設計(例如目前對手普遍採用8核心，三星專注在10核心)，在研發資源必須取捨的情況下，三星押寶在更能提供差異化的GPU而非CPU。

對於高通而言，三星旗艦手機重返全面採用Exynos應該也是早有心理準備，只是何時會正式發生也還是未知數，畢竟即便是預期三星在2028年Exynos 2800導入自研GPU，也不代表三星Exynos 2800屆時已經能全面取代高通平台，關鍵還是在於自Exynos 2600後三星自研設計能否趕上。

當然三星積極發展Exynos也不單純只是為了手機，就如同韓國產業媒體預測，三星還希望能循高通、聯發科模式將手機晶片技術擴展到包括智慧車輛與自主機器人領域，因為相較低利潤、週期快的手機，智慧車輛與自主機器人更是有利可圖的藍海市場。

