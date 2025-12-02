三星突襲…推三折機Galaxy Z TriFold搶市 台積電、大立光業績添柴火

三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市場韓國發售，售價為359萬韓元（約2,450美元或新台幣7.7萬元），為三星歷年來最昂貴的手機。

市場預料，Galaxy Z TriFold新機上市後，在銷售動能帶旺下，有望為供應鏈台積電（2330）、大立光（3008）等業績續添柴火。

三星昨日在首爾的活動上正式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅搶在蘋果之前，而且頗有叫陣華為的意味；Galaxy Z TriFold為市場罕見的雙轉軸折疊機，展開後可成為約10吋大小的平板，採用兩側向內折疊的方式，與華為三折機Z字型折疊大不相同。

根據三星官方數據，Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9公釐，其5,600mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航，並且支援45W快充，讓用戶可盡情於串流影音、揮灑創意以及提高職場生產力。

至於三折機最關鍵的轉軸方面，三星因應Galaxy Z TriFold獨特的設計需求，採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，折疊操作亦維持流暢與穩定，而此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性。

此外，Galaxy Z TriFold在轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護折疊結構，能抵抗長期磨損，而機身則採用高強度鋁合金材質，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現輕薄機身之餘，還能有效強固裝置。

至於供應鏈方面，Galaxy Z TriFold的核心處理器搭載高通Snapdragon 8 Elite，由台積電獨家代工；鏡頭據傳由大立光供貨，二家台廠均扮演吃重角色。

Galaxy Z TriFold預計12月12日於韓國上市後，隨後將在台灣、中國大陸、新加坡與阿拉伯聯合大公國開賣，接下來也計劃在美國販售，迄今為止，除了韓國市場外，其餘市場均尚未公布售價。

業界人士認為，繼華為、三星陸續推出三折機後，其他品牌廠很可能會陸續跟進，明年三折機有望百花齊放，加上蘋果極可能也在明年發布首款摺疊機，均將有助於折疊機產業注入新活水，為手機產業帶來新市場需求。

