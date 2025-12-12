三星米促銷活動買２送１ 限量１千包送完為止

三星鄉李志鏞宣布三星米促銷活動，自十五日至二十六日上班時間，凡購買二公斤包裝米，即加送同品項一公斤優選三星米，限時限量一千包，於活動期間送完為止。（三星鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

三星鄉公所於十一月初舉辦的好米促銷活動，獲得銷費者熱烈反應，為回應鄉親期待，三星鄉長李志鏞十二日宣布再度啟動同等優惠，自十二月十五日至二十六日上班時間，凡購買二公斤包裝米，即加送同品項一公斤優選三星米，限時限量一千包，於活動期間送完為止。

李志鏞表示，政府普發一萬元正值民眾採買需求提升的時機，希望藉由延續活動優惠，讓更多家庭能以最划算的價格買到安心健康的好米。三星鄉因日夜溫差大、水質清澈及富含有機質的土壤而聞名，栽種出的稻米品質優良、風味獨具，是家庭年末用品補貨的最佳選擇。

廣告 廣告

今年臺灣稻米達人選拔，三星地區鄉鎮賽前三名得獎者且通過三星米認證的農友王春賢、簡勵安、林雅儀、吳炎昌等人所栽種的高雄１４５、高雄１４７優質好米，均有參加此次促銷活動。所有三星米均經公所檢驗中心嚴格把關，通過農藥殘留及食味值檢驗，並採單一品種，不混雜、最安心。

此次促銷期間，二公斤包裝米售價維持不變：有機米：二百二十元，良質米：一百五十元。此外，鄉公所也同步延續「好禮加碼送」活動。