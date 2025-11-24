三星粉絲專屬禮遇！TWICE 2026年台北大巨蛋演唱會「保留席次」一招卡位

記者李鴻典／台北報導

韓國女團TWICE 23日晚間在高雄國家體育場舉辦THIS IS FOR演唱會，除演唱中文歌「日不落」，也宣布2026年台北大巨蛋加場演出，讓ONCE的心再度沸騰。台灣三星今（24）天表示，全力應援星粉，推出限定禮遇。即日起於活動期間內，在全台三星智慧館、線上三星商城購買Galaxy指定機種並完成申請，即可獲得專屬限量購票序號，搶先預約明年歡樂，數量有限，機不可失。

TWICE改寫紀錄，2026 3/21-3/22首登臺北大巨蛋。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan 理想國）

TWICE成軍十年來，以亮眼的舞台魅力與青春多變風格聞名，將開朗的音樂正能量帶給全球廣大樂迷。此次，TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI世界巡演首次於360度環繞舞台進行，將場館化為沉浸式空間，讓ONCE以全新視角與前所未有的距離體驗精采演出。

台灣三星透過新聞稿表示，成為ONCE前進演唱會的最強後盾，活動期間至全台三星智慧館門市及三星商城購買指定Galaxy旗艦機種並完成申請，即可獲得TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI世界巡演台北站專屬購票序號，無須苦練搶票手速，輕鬆解鎖夢幻席次，成為追星路上的人生勝利組。

台灣三星說，三星旗艦影像實力屢獲追星族肯定，結合豐富AI應用，更是全方位的演唱會神機。抵達會場時，Galaxy AI的強大生成式相片編輯功能，可輕鬆偵測並消除照片背景中的路人，立刻獲得完美演唱會踩點紀念照。

開演後，Galaxy S25 Ultra支援最高達100倍的超高倍變焦，不論身處何處，偶像都近在眼前；配備2億畫素主鏡頭，能完整捕捉並放大欣賞九位成員神情，鉅細靡遺地記錄360度環形舞台。演唱會結束後，透過「音訊橡皮擦」去除影片中的環境噪音、群眾喧囂，留下純淨歌聲；「自動剪輯」更能一鍵生成演唱會精華VLOG，快速在社群曬心愛偶像，並借助Galaxy Z Fold7的8吋大螢幕，盡享沉浸式影音體驗，重溫每一刻悸動。參與演唱會的粉絲們還能在現場透過星機免費試用活動，以Galaxy S25 Ultra感受旗艦級攝錄影與 AI 的強悍魅力。

【三星星粉獨享】購機享TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI世界巡演台北站專屬購票序號活動資訊：

三星智慧館：活動期間於全台三星智慧館購買指定機型，即可獲得「TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI專屬購票序號」乙組，每組序號可購買兩張門票

活動期間｜即日 11月24日(PM 12:00) 起 至11月30日PM 22:00止

指定型號｜Galaxy Z Fold7｜Z Flip7、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S25+、Galaxy S25、Galaxy S25 Edge、Galaxy S25 FE

三星商城：購買指定機型，結帳時輸入指定序號，即可獲得「TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI專屬購票序號」乙組，每組序號可購買兩張門票

活動期間｜即日11月24日(PM 12:00) 起 至11月28日PM 23:59止

指定型號｜Galaxy Z Fold7（512GB、1TB）、Galaxy S25 Ultra（512GB、1TB）、 Galaxy Tab S11 Ultra（256GB、512GB、1TB）

活動內容

活動期間內於通路購買指定機型並完成申請步驟即可獲得「TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI專屬購票序號」，每人每筆訂單限購乙支，每筆訂單贈乙組購票序號，每組序號可購買兩張門票。消費者須於2025年12月2日（二）AM11:00至2025年12月4日（四）AM11:00至拓元售票系統實名制購買，逾期序號無效。（購票方式及詳情至拓元售票系統）

TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI

活動時間｜2026年3月21日（六）、3月22日（日）

活動地點｜臺北大巨蛋

票價資訊｜三星星粉專屬保留席次專區皆開放限量張數，數量有限，售完為止

購票資訊｜每位欲購票者須同時持有三星帳號與拓元售票系統帳號，請於序號有效期間憑本專屬購票序號至拓元售票系統->三星星粉獨享|保留席次專區購票。

