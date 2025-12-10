三星紅柴林溫泉公園啟動！宜蘭觀光新亮點蓄勢待發

宜蘭縣代縣長聽取紅柴林溫泉規畫簡報。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長林茂盛十日率領縣府團隊，親赴三星鄉紅柴林基地，向鄉親說明「紅柴林溫泉公園」建設計畫內容，宣告這處沉潛多年的地熱潛能區即將華麗變身，成為宜蘭溫泉觀光的新生力軍。

紅柴林地區位於蘭陽溪沿岸，坐擁豐富地熱溫泉資源，極具觀光開發價值，經財政部國有財產署協調及行政院核准用地撥用後，宜蘭縣政府自一一0年起積極主導，持續辦理用地變更、規劃設計及關鍵的地熱探勘井抽水試驗等前置作業。宜蘭縣政府將依「紅柴林溫泉公園」的構想，打造一座兼具健康促進、休閒與觀光功能的溫泉園區。林代理縣長要求工商旅遊處，務必依照原定計畫，如期如質推動建設。

縣府預計在一一四年起率先啟動**「紅柴林溫泉公園第一期工程」。總經費需求約新台幣九千二佰，其中第一期工程規模約八千六佰萬元，並同步積極爭取中央補助。工程內容涵蓋旅遊服務中心、溫泉設施植栽景觀、停車場及基礎設施**等。

林代理縣長強調，紅柴林溫泉公園的建設，不僅能提供遊客全新的旅遊選擇，更是將三星鄉納入「宜蘭溫泉縣」藍圖的重要一環，縣府將致力把紅柴林溫泉公園打造成宜蘭縣的觀光新亮點，預期將為地方帶來觀光新氣象。