三星紅柴林溫泉公園啟動 打造宜蘭溫泉觀光新亮點

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛日率領縣府團隊來到三星紅柴林基地，向縣民及鄉親說明紅柴林溫泉公園建設計畫內容，也要求如期如質在一一五-一一六年完成第一期工程計畫的推動。（圖：宜蘭縣工商旅遊處提供）

科技部於一O三年-一O六年間辦理「台灣北部深層地熱鑽井計畫」，於三星鄉紅柴林地區進行一號井及二號井鑽探計畫，財政部國有財產署並於一O八年邀請各相關單位研商地熱鑽井之後續活化事宜，宜蘭縣代理縣長林茂盛於今（十）日率領縣府團隊來到三星紅柴林基地，向縣民及鄉親說明紅柴林溫泉公園建設計畫內容，也要求工商旅遊處務必依照原計畫規劃內容，如期如質的在一一五-一一六年完成第一期工程計畫的推動，希望透過此計畫建設提供遊客旅遊新景點選擇，打造三星鄉成為宜蘭溫泉縣藍圖之重要拼圖，成為宜蘭縣觀光新亮點。三星鄉長李志鏞、三星鄉代會主席陳世玉、縣議員陳文昌共同參與。

經協調地熱二號井交由宜蘭縣政府辦理，宜蘭縣政府也於一一0年奉行政院核准辦理相關用地撥用作業，並接續在一一一年起迄今持續辦理興辦事業計畫用地變更、規劃設計及地熱探勘井抽水試驗等計畫。

紅柴林地區屬蘭陽溪沿岸地熱潛能區，地熱溫泉具觀光開發價值，宜蘭縣政府規劃將地熱資源進行有效利用，以紅柴林溫泉公園之構想發展兼具健康促進、休閒與觀光功能的溫泉園區，縣府並預計在一一五-一一六年先推動「紅柴林溫泉公園第一期工程」計畫，並分年編列九二00萬元預算包含設計、監造、生態檢核及工程等需求；一一五年度編列二二三0萬元，第一期工程規模約八六00萬元，並同步爭取中央補助預算，內容包含旅遊服務中心、泳衣溫泉與淋浴設施、植栽景觀、鋪面整地、相關基礎設施滯洪設施、出流管制設施等及停車場等。