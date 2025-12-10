三星紅柴林溫泉公園啟動 打造宜蘭溫泉觀光新亮點

（圖／宜蘭縣府工商旅遊處）





科技部於103年~106年間辦理「台灣北部深層地熱鑽井計畫」，於三星鄉紅柴林地區進行1號井及2號井鑽探計畫，財政部國有財產署並於108年邀請各相關單位研商地熱鑽井之後續活化事宜，經協調地熱2號井交由宜蘭縣政府辦理，宜蘭縣政府也於110年奉行政院核准辦理相關用地撥用作業，並接續在111年起迄今持續辦理興辦事業計畫用地變更、規劃設計及地熱探勘井抽水試驗等計畫。

（圖／宜蘭縣府工商旅遊處）

紅柴林地區屬蘭陽溪沿岸地熱潛能區，地熱溫泉具觀光開發價值，宜蘭縣政府規劃將地熱資源進行有效利用，以紅柴林溫泉公園之構想發展兼具健康促進、休閒與觀光功能的溫泉園區，縣府並預計在115~116年先推動「紅柴林溫泉公園第一期工程」計畫，並分年編列9,200萬元預算(包含設計、監造、生態檢核及工程等需求；115年度編列2,230萬元)，第一期工程規模約8,600萬元，並同步爭取中央補助預算，內容包含旅遊服務中心、泳衣溫泉與淋浴設施、植栽景觀、鋪面整地、相關基礎設施(滯洪設施、出流管制設施等)及停車場等。

（圖／宜蘭縣府工商旅遊處）

林茂盛代理縣長10日率領縣府團隊來到三星紅柴林基地，向縣民及鄉親說明紅柴林溫泉公園建設計畫內容，也要求工商旅遊處務必依照原計畫規劃內容，如期如質的在115~116年完成第一期工程計畫的推動，希望透過本計畫建設提供遊客旅遊新景點選擇，打造三星鄉成為宜蘭溫泉縣藍圖之重要拼圖，成為宜蘭縣觀光新亮點。

