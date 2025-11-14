三星記憶體價狂漲60% 業者：客戶願溢價

▲根據路透，韓國三星電子部分合約記憶體價格調漲高達60%。（圖／美聯社／達志影像）

根據路透報導，韓國三星電子11月已將部分記憶體合約價格較9月大幅調漲60%。兩位知情人士透露，三星10月原本要公布最新合約價，但直到11月才更新價格，這些價格一般會每月對外公布。

半導體通路商Fusion Worldwide總裁表示，目前許多大型伺服器廠與資料中心建置者已接受買不到足量產品的現實，並為了搶貨不惜支付極高溢價。他指出，三星32GB DDR5模組合約價在11月已升至239美元，相較9月的149美元大漲。

知情人士指出，三星16GB DDR5與128GB DDR5價格也同步調升約50%，來到135美元與1194美元；64GB與96GB DDR5價格則上漲逾30%。

另一位知情人士也證實調漲內容，但因資訊未公開而拒絕具名。三星對此不予置評。

不過，這波缺貨危機反而替三星帶來轉機。三星過去在AI專用記憶體的競爭上落後同業，但也因此能在本輪缺貨中掌握更強的議價能力。KB證券研究主管Jeff Kim指出，相較SK海力士與美光（Micron）等競爭對手，三星擁有更大空間調高價格。

集邦分析師王怡勻表示，三星第四季合約價有望再調升40%至50%，高於產業平均預期的30%。她指出，三星相當看好後市，「需求真的非常強勁，且各家都在和供應商談長約」，而這些長約多落在2026年或2026至2027年之間。

