三星記憶體飆6成 板卡廠暫緩出貨
台灣的半導體關稅還未出爐，台積電已經傳出將在明年起調漲代工價格，記憶體產能也因AI出現排擠效應，原廠選擇生產高附加價值的HBM（高頻寬記憶體），消息人士指出，三星近期已經報價DDR5的價格，相比9月漲幅最高達60％，而供應鏈端也傳出，板卡廠擔心記憶體價格將影響主板銷售，決定暫停或少量推出新款的主機板。
外媒報導，韓國記憶體大廠三星的DDR5 32GB記憶體在9月時報價149美元，11月中旬宣布調漲到240美元，漲幅達60％，而16GB、128GB也漲到136、1195美元，另64GB及96GB記憶體也超過30％漲幅。
由於目前電腦DIY、筆電、電玩主機、平板、手機等裝置因軟體的需求，都需要最少16G以上的記憶體，一旦碰到零組件價格飆漲或者產能不足的情況，科技大廠就會開始降低採購量甚至停止採購，並明確表示將調漲終端售價，漲價效應將反映在明、後年的電子產品、伺服器中，其中最基本的文書機光是記憶體成本，將墊高售價近新台幣3千元。
供應鏈業者私下透露，記憶體漲價的情況，台灣的三大板卡廠、筆電代工廠都不樂見，目前已經傳出暫停開發或大量生產旗下電腦主板，因記憶體堆高的最終售價，將影響消費者購買意願，屆時若滯銷可能變成賣一片虧一片，而輝達原定明年初發表的RTX 50 Super系列遊戲顯卡也傳出暫停生產、銷售，主因在於此次更新將大幅增加記憶體容量。
