三星農田水驚現綠色 最高可罰300萬

明天天氣如何？ 週三華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，不過整體大氣環境還是受到東北季風影響，由於在琉球海域附近有低壓發展，臺灣這邊風向會變得更偏東北一點，對於北部、東北部地區來說天氣變化不大，依然有較多雲量，迎風面地區仍有較高的降雨機率，不過整體的累積雨量會減少一些。中南部及花東地區預估為多雲到晴天氣，午後山區或是花東沿海地區仍會有局部短暫陣雨機會。這兩天氣溫型態差不多，中北部、宜花市區早晚低溫約在20-22度，郊區會再稍低一些；南部、臺東市區低溫相對稍高一些，約在22-24度。北部、宜蘭白天氣溫仍是相對偏涼，約在23-24度，中南部可達28-31度，花東26-29度。 週四以後東北季風開始有減弱趨勢，不過風向仍以東北風為主，因此各地天氣相似，主要的變化會在氣溫上，北部白天高溫回到25-27度。週五到週六將轉為高壓迴流的偏東風環境，迎風面的東北角、東半部至恆春半島地區仍有較多雲量及局部短暫陣雨機會。西半部地區都是較穩定的多雲到晴天氣，南部山區午後仍會有零星陣雨影響。氣溫則會再更明顯回升，北部高溫可達28-30度，中南部30-32度，東半部27-29度。週日的下半天到晚間就會有新一波的東北季風南下。 近期熱帶洋面仍然不平靜，中颱海鷗目前在菲律賓上空，將繼續往西至西北西移動進入南海，距離臺灣仍相當遙遠，沒有明顯影響。另外週二凌晨在關島東南方海面有新的熱帶性低氣壓生成，後續有機會增強為今年第26號颱風「鳳凰」，預估未來也會繼續往西至西北西移動接近菲律賓，下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢，但目前的預報對於北轉的時間點、位置、角度都還有很大的分歧，屆時與臺灣的距離遠近還無法確定，需要持續追蹤後續的預報變化狀況，但至少在本週內都還不會有影響的機會。 以上氣象由 天氣風險 / 歐宗學 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前