三星農田水驚現綠色 最高可罰300萬
記者張正量∕宜蘭報導
宜蘭縣三星鄉一處農田日前遭排放廢水，造成農田水綠油油一片，經縣環保局派員稽查發現，水色呈偏綠狀，水質酸鹼度正常，廢水源頭則來自附近一家農莊。業者表示，係外籍員工誤將食用色素倒入水溝所致。環保局雖確認色素屬食品級、污染程度有限，但仍違反水污染防治法，依法可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。
環保局表示，三日晚間接獲民眾通報，指稱三星鄉上將路一帶農田出現紅色廢水，懷疑遭人排放污染。稽查人員傍晚六時趕抵現場時，紅色廢水已不復見，惟農田水色略呈綠色，現場採樣檢測後，水體酸鹼度為六點九，符合一般水質標準範圍。經進一步追查，稽查人員發現附近農莊使用食用色素進行相關作業，業者坦言外籍員工誤將色素倒入排水溝。環保局指出，即使為食用級色素，仍造成水體變色、影響水質外觀，依《水污染防治法》第三十條規定，將依法開罰。
