三星進步了！ 4奈米良率「躍升至60%」 奪1億美元OPU大單





三星（Samsung）晶圓代工事業過去因4奈米（4nm）製程良率不佳而陷入苦戰，但最新消息顯示其生產狀況正逐步穩定。根據科技媒體《Wccftech》7日轉述韓媒《AJUNEWS》報導，三星4奈米製程近日良率已提升至約60%至70%，使其成功接下美國企業超過1億美元（折合逾1500億韓元）的訂單，負責開發名為「全能處理器」（Omni Processing Unit, OPU）的晶片。

此次下單的為美國人工智能初創公司Tsavorite Scalable Intelligence，該公司需要OPU晶片以整合中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）與記憶體於單一晶片上，用於提升AI運算效率。早在去年11月，《路透社》（Reuters）便曾報導該公司已取得逾1億美元AI晶片預購量，但當時並未揭露生產廠商；如今韓媒《AJUNEWS》確認訂單由三星拿下。

三星4奈米製程先前長期因良率不穩遭外界批評，不僅拖累產品上市時程，更使不少大客戶轉單至台積電（TSMC）。然而隨著4奈米製程改善，以及3奈米、2奈米新世代製程需求提升，三星對較舊製程提供更多價格彈性，使客戶能在成本上獲得顯著優勢。此策略被視為三星代工事業重回競爭行列的重要一步。

值得注意的是，三星先進製程的進度仍備受關注。先前有報導指稱三星首款2奈米GAA（環繞閘極架構，Gate-All-Around）晶片Exynos 2600尚未正式量產，但另一項9月資料指出該晶片已開始量產，良率約五成。外界認為，4奈米製程良率回升，加上近期接獲兩家中國加密貨幣挖礦設備商的訂單，以及與特斯拉（Tesla）簽下價值165億美元合約，顯示三星晶圓代工事業正逐步回穩。

儘管此次來自Tsavorite的1億美元訂單相較三星全球營運規模僅屬「小單」，但對其代工事業仍具象徵意義。外媒指出，三星預估2026年獲利可望達690億美元，並期望在2027年讓代工事業轉為現金流正向（cash-flow positive）的核心部門。

（封面圖／翻攝《Samsung》官網）

