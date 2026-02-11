三星邀請函釋出！S26系列2／26登場 主打AI日常體驗

【記者趙筱文／台北報導】三星終於正式釋出Galaxy Unpacked邀請函，確認新一代Galaxy S系列即將亮相。官方以「讓生活更輕鬆的新世代AI手機」為主軸，預告將帶來更直覺、流暢的行動體驗，並強調Galaxy AI將從使用者拿起手機的那一刻起，自然無縫地融入日常操作，朝向更個人化、能主動理解需求的智慧互動邁進。

根據邀請內容，發表會將於台灣時間2月26日凌晨2點在美國舊金山登場，外界預期主角將是全新的S26系列。三星指出，新一代產品將聚焦AI應用深化，讓手機在日常使用中扮演更貼身的助手角色，無論是操作流程、功能整合或安全體驗，都將朝「更簡單、更安心」的方向進化。

根據目前流傳的資訊，此次S26家族將維持S26、S26+與S26 Ultra三款機型配置，在價格不調漲的前提下，主打電池、相機與顯示隱私功能升級，試圖穩住高階市場買氣。

在硬體規格方面，S26基本款電池容量將提升至4,300mAh，較前代增加300mAh；S26+則傳出新增「3倍變焦HDR拍攝」功能，強化中遠距離成像品質；頂規的S26 Ultra則將導入先前傳聞已久的「可電子控制的隱私顯示螢幕」，可透過像素分區控制側視角度，降低旁人窺視螢幕風險，鎖定行動辦公與高隱私需求族群。

處理器配置方面，S26 Ultra預計全球統一採用Snapdragon 8 Elite Gen 5，而S26與S26+則可能依市場不同，混用高通與Exynos 2600晶片。儘管核心零組件成本持續上升，三星仍計畫讓S26系列售價與S25持平，以價格穩定策略對抗競品壓力，守住市佔與出貨量。

顏色部分預計將推出黑、白、藍、紫四色。不果對台灣消費者最有感的還是此次終於會在台灣上市版本加入eSIM的消息。此次活動將同步於Samsung.com、Samsung Newsroom與三星官方YouTube頻道進行全球直播，消費者可即時觀看新品揭曉。官方也同步開放預先註冊，完成登錄者可在發表會前搶先接收預告內容、宣傳影片與最新消息，並有機會獲得限定好禮。

