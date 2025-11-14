三星部分記憶體晶片價格傳已大漲60%！資料中心需求導致短缺惡化
知情人士表示，隨著全球展開的興建人工智慧（AI）資料中心競賽導致供應短缺，南韓三星電子本月已調漲部分記憶體晶片價格，和9月相比最大漲幅高達60%。
路透報導，知情人士指出，三星是在決定延後正式公布10月的供應合約報價後，做出這項漲價動作，報價細節一般來說是每個月都要公布。
這些主要用於伺服器的記憶體晶片價格調漲，可能增加大公司在興建資料基礎設施上的壓力，也可能增加其他也使用到這些晶片的產品成本，像是智慧手機和電腦。
半導體經銷商Fusion Worldwide總裁Tobey Gonnerman表示，許多大型伺服器製造商和資料中心營建商「如今正在接受他們不會得到接近足夠產品的事實。要付出的溢價十分龐大。」
他表示，三星32GB的DDR5記憶體晶片模組合約價格，已從9月的149美元躍漲至11月的239美元。16GB和128GB的DDR5晶片也分別都上漲約50%至135和1,194美元。64GB和96GB的DDR5漲幅則超過30%。
中國大陸最大晶片代工商中芯國際（SMIC）表示，記憶體晶片短缺已意味著客戶不敢提出其他他們產品有在使用的其他類型晶片訂單。大陸手機大廠小米10月也示警，晶片價格大漲已提高其手機生產成本。
更多udn報導
星途太黑暗？父憂陪酒又陪睡 女星認了很受傷
久違回老家 上班族見大批「不速之客」竟發病
比馬桶還髒！醫曝飯店「1備品」成衛生殺手
被安排跟客戶老闆同房 女領隊嚇傻：潛規則？
其他人也在看
台積電壓力大！ 他問為何不「減薪降工時」 過來人全說了
台積電優渥的薪資和福利讓人羨慕。有網友表示，嚮往進入台積電的親戚，入職後只待了半年就離職，他好奇詢問：「台積電為何不降員工年薪，就能減少工時和壓力？」引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
「你們公司有發年終嗎？」不到七成企業確定會發年終獎金 創四年來次低水準
時序已進入第四季，企業開始進入密集的「員工考核期」！雖然經濟成長率有機會「保四」信傳媒 ・ 1 天前
104揭420萬名求職者最關注的公司 TOP 10中台積電、輝達、星宇都上榜
在競爭激烈的求職市場中，求職者「關注公司」已成求職勝出的關鍵策略之一。104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘指出，求職者啟用「關注公司」，等於主動向企業「示好」，除了能在第一時間接到最新工作機會通知，也能被企業看見，增加面試邀約的機會。截至目前，使用「關注公司」的求職者已突破420萬人次。被關注的熱門公司，AI仍為主力關鍵，包含NVIDIA、台積電等科技業最受矚目，另外，星宇航空與酷澎也進榜，凸顯產業前瞻性、公司品牌力、以及職涯發展性，仍是吸引人才青睞的核心關鍵。鏡報 ・ 1 天前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 9 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
WBC》韓國對日本首戰推王牌之一郭斌先發 中華隊必須警戒
明、後天在東京巨蛋舉行的日韓對抗賽，兩隊在今天最後練習跟調整。韓國監督柳志炫宣布首戰先發投手是26歲右投郭斌，如果沒有意外，他也將會是明年3月經典賽韓國的主戰先發之一，是中華隊必須要警戒的對手。TSNA ・ 4 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 42 分鐘前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 46 分鐘前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 10 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「移植心臟」到「輸年輕男子血」！李連杰、洪金寶神祕復原成謎
近期功夫皇帝李連杰的健康狀況備受關注，尤其是被傳出「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，近日動作巨星洪金寶也被質疑是否和李連杰一樣入院換「設備」，這二位曾在華語動作電影圈占有重要地位的人物，近年多次因身形與健康問題引發討論。然而，近期兩人先後被拍到活動力明顯改善，引起外界再次關注，也讓「奇蹟式恢復」的說法甚囂塵上。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 1 天前
小孩試戴金手鐲10秒遭索賠4400元 母傻眼報警！業者回應了
根據陸媒《財經觀察》報導，這起糾紛發生於11月12日，一名女子當時帶著小孩進入一間金飾店參觀，在店員注視下讓小孩試戴看看金手鐲，不料取下時店員立即稱「手鐲變形了」，要求女子賠償人民幣1000元（約新台幣4400元），甚至堅持不賠錢就不讓他們離開。但女子相當傻眼，她強...CTWANT ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
李連杰爆不只換心續命「還打少年血」回春！中國「暗黑1技術外流」
娛樂中心／巫旻璇報導于朦朧墜樓事件疑點依舊未解，意外引出了「器官移植一條龍」、「換血返老還童」等各式陰謀論。近期不少中國藝人狀態明顯回升，包括李連杰、洪金寶等人，都被網友形容像「逆齡」般精神奕奕，甚至從重病中完全恢復，讓外界瘋傳他們可能透過「換血」保持年輕。更有中國網紅跳出來聲稱，相關技術是中國合法上市公司的項目，引發熱烈討論。不少網友除了質疑器官與血源從何而來，也提醒外出時務必留意孩童安全。民視 ・ 1 天前