三星鄉原民長照服務再升級 宜縣第21處文化健康站啟用

宜蘭縣再添一處原住民族長照與文化傳承的重要據點——「三星文化健康站」，18日正式揭牌啟用，象徵縣內原民長照支持網絡再度擴大，也為部落長者建立一處結合健康促進、文化學習與情感交流的溫暖基地。

代理縣長林茂盛表示，文化健康站不僅是長者促進健康的場域，更是推動族群文化延續、凝聚部落向心力的重要根基。

今年原住民族委員會大力支持宜蘭縣文化健康站服務，補助20站續辦經費逾6,000萬元，並於10月核定本縣成立第21站「三星文化健康站」，使原民長照服務布局更加完整。縣府特別感謝天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院承接本站業務，這是聖母醫院在宜蘭縣承辦的第4個文化健康站。多年來聖母醫院在醫療、社福與部落服務的投入深獲肯定，相信其專業與溫暖陪伴將讓三星文化健康站成為長者最安心的依靠。

代理縣長也指出，近年積極推動文化健康站、家庭服務中心、族語教育、青年暑期工讀、部落大學、聯合豐年祭，以及產業升級、宜居部落、道路改善與住宅修繕等多項計畫，希望持續改善族人生活環境、縮小城鄉差距，讓部落看見更多希望。

縣府誠摯邀請設籍於三星鄉、年滿55歲以上的原住民族長者踴躍參與文化健康站活動，「常來坐坐、走走、學習」，為健康累積更多能量，讓生活更開朗、身心更有活力。

三星文化健康站的啟用，象徵三鄉地區「在地安老、文化傳承」邁向新的里程碑。縣府期盼在各界共同支持下，讓長者在熟悉的土地上活得更健康、更快樂，也讓部落更團結、更充滿力量。

