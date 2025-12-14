三星鄉晚間行人與機車擦撞 三人受傷送醫警方籲夜間注意安全

三星路口車禍造成行人和騎士三人受傷送醫。（警方提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府警察局三星分局表示，於十三日時晚上七時許接獲通報，三星鄉拱照村三星路三段附近發生一起行人與機車交通事故。造成行人和機車騎士三人全都送醫，幸無生命危險。

警方調查，六十八歲行人楊姓女子及八十歲薛姓老婦在穿越道路時，與四十三歲池姓男子騎乘的一部普通重型機車，由大隱往三星方發生擦撞， 事故造成行人及機車騎士共三人受傷，均由救護人員送往羅東聖母醫院治療，所幸皆無生命危險，警方對機車騎士實施酒測，結果為零，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

三星分局提醒，行人於路口或穿越道路時，應依交通號誌及規定通行，並注意來車動向；另呼籲機車騎士夜間行車務必減速慢行，提高警覺，隨時留意前方路況與行人動態，以確保自身及他人安全。