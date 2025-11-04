三星重工多國策略布局 擴展全球造船版圖

根據英國航運相關網站表示，韓國三星重工（Samsung Heavy Industries,SHI）除積極參與「再造美國造船業偉大（MASGA）」計畫，以投資美國造船廠換取關稅優惠外，也在振興越南造船業扮演關鍵角色，並可望在印度市場重啟類似模式。

由於近年接單熱潮，三星重工在韓國本土造船廠產能已幾乎滿載。為因應新增訂單，SHI將業務分為兩類：簡單船型如油輪將分包給海外造船廠；高科技船舶如LNG船及浮式儲存再氣化裝置（FSRU）則由三星重工建造。

這為越南造船業帶來一大利多，越南擁有可即刻投入的勞動力，包括大量受過韓國培訓的船舶裝配及焊接技術人員，但當地造船廠尚無能力建造超大型船舶。SHI透過與英國Zodiac Maritime簽署價值二億三千八百萬美元的三艘Suezmax油輪訂單，委由越南造船廠承建，並由SHI進行監管，帶動越南產業能力與經濟活動。

合作方為越南石油海事造船廠（Petrovietnam Marine Shipyard, PVSM），前身為Dung Quat造船廠，隸屬國營石油公司Petro Vietnam，擁有越南最大乾船塢，主要業務為油氣離岸結構建造及維修。除海外訂單（如Zodiac案），SHI與PVSM合作目標還包括「開發越南市場新型現代船舶」。

三星重工也與印度最大乾船塢營運商Swan Defense and Heavy Industries（SDHI）建立合作。SDHI基礎設施可承接超大型原油油輪（VLCC），此合作讓SHI得以利用印度尚未飽和的產能及豐富勞動力，SDHI則可引入韓國先進造船技術。

作為韓國與川普政府簽訂的貿易協議一部分，SHI與Vigor Industries達成船舶維修合作協議，儘管有機會參與美國造船復興，但目前重點為提供美國海軍維護、修理及翻新（MRO）能力。維修工程由Vigor擔任總承包商，但實際作業將在韓國三星造船廠完成。

三星重工透過多國策略布局，不僅擴大產能與技術輸出，也加速越南、印度及美國等地的造船產業升級，彰顯其全球船舶建造與整合營運的企圖心。