三星銀柳體驗點亮新春
宜蘭縣三星鄉冷涼濕潤的氣候與純淨水質土壤，孕育出花苞飽滿、枝條優美的高品質銀柳，深受國內外消費者的喜愛。農糧署東區分署，近年來多元輔導銀柳產業升級，創造新市場、新需求，讓傳統花卉迎向高值化新契機。為迎接馬年到來，農糧署東區分署再輔導宜蘭縣明慶農產運銷合作社整合在地觀光資源，特別與宜蘭傳藝園區與銀柳故事館合作，推出結合節慶意象、手作體驗與生活美學的新年限定活動以及銀柳花藝產品特惠活動，讓年節行程兼具體驗感與節慶儀式感。
消費回饋結合手作體驗，銀柳走春活動吸引親子族群參與。明慶農產運銷合作社表示，為回饋支持銀柳產業的消費者，自即日起至2月13日止，凡於「三星銀柳鄉－銀柳故事館」消費滿四千元，即贈送「雪之柳黃金極致精華液」乙份；另於2月14至15日於宜蘭傳藝園區辦理「銀柳招財浮游花燈DIY活動」，邀請民眾親手製作浮游花藝作品，體驗銀柳結合年節祝福、花藝設計與生活美學的多元樣貌。同時亦推出深受親子族群青睞的春節限定體驗「銀柳春節招財吊飾DIY」，讓年節走春行程兼具互動體驗與節慶儀式感。銀柳商品及活動資訊請洽：宜蘭縣明慶農產運銷合作社張小姐03-989-2107。
多元輔導銀柳產業鏈，提升在地農業韌性。宜蘭縣三星鄉銀柳產業不再只是過年應景花卉，產業轉型打造全年商機。為提高國產銀柳競爭力，農糧署東區分署透過強化生產輔導、提升品質規格、拓展外銷市場及完善政策支持，全面提升銀柳的國際競爭力與附加價值。多元輔導措施包括：1.輔導契作與產銷班組織化、穩定出口數量與交貨期。2.改進栽培技術、導入智慧農業，降低氣候風險，提升供貨穩定度。3.補助冷鏈設施，提升採後處理與保鮮技術，延長展示與銷售期。4.導入「三星銀柳鄉」品牌化經營並結合花藝設計與生活應用，以6級化思維推動加工加值與教育推廣。5.串聯企業ESG合作，成功協助銀柳產業跳脫傳統市場競爭。
宜蘭花卉躍上舞台，銀柳產業成為全國新亮點。農糧署東區分署表示，在該分署輔導下，明慶農產運銷合作社於109年成立「三星鄉花卉產銷班第十五班」，以銀柳切花、盆花、龍柳及延伸加工產品為主力，近年外銷量穩定維持約36萬至39萬支，並自全國5400餘個產銷班中脫穎而出，榮獲農業部114年「全國十大績優農業產銷班」肯定。該分署進一步說明，為創造新市場、新需求，積極媒合該合作社與企業ESG合作，並成功促成企業大宗採購銀柳逾十萬枝，透過企業支持在地農業，有效提升銀柳市場需求與市場規模。未來該分署將持續透過節慶串聯、品牌故事行銷與多元通路拓展，深化產地與新興市場連結，強化三星銀柳產業的長期發展動能。
