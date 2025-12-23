三星銀髮族俱樂部長者 高唱愛拼才會贏慶祝結業式

三星鄉銀髮健身俱樂部健身二十八位學員２３日舉辦課程第二期結業式，高唱「愛拚才會贏」，現場氣氛歡樂溫馨。（三星鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

三星鄉銀髮健身俱樂部在歲末感恩的季節裡，迎來健身課程第二期二十八位學員結業式。鄉公所二十三日在三星鄉老人文康中心二樓，為努力健身、追求健康的長輩舉辦結業式及明年度招生活動。

現場透過耳熟能詳的歌曲「愛拚才會贏」作為活動主題開場表演，展現長輩們對健身生活的投入與熱情，並頒發學員結業獎（漁夫帽＋帆布袋）、勤學實踐獎（運動時數100小時以上）、勤學行動獎（運動時數80–99小時）及健康起步獎（運動時數60–79小時）。長者運動時數達60小時以上者，另加碼致贈機能襪一雙。現場氣氛歡樂溫馨，透過音樂與互動，不僅感謝老師的專業運動指導，也一同歡慶聖誕節，打造別具意義的「感恩．榮耀日」。

鄉長李志鏞表示，銀髮健身俱樂部開辦迄今，已累計二千五百一十人次以上，顯示長者對高齡者健康促進服務的強烈需求。因此，鄉公所增購十二台運動設備，總價值近百萬元，包括：等速腿部勾腿訓練機、等速腿部推蹬訓練機、等速上推／下拉訓練機、等速腿部內收外展訓練機、等速腹背訓練機、手部運動機、全身垂直運動舒壓機，提供多樣化肌群訓練器材，強化俱樂部整體功能與多元性，讓更多長者能自在、安心地參與運動，邁向健康樂齡生活。