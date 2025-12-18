三星青蔥銀柳節登場「蔥綠銀光、閃耀三星」串聯在地農業 展現中央地方協力新樣貌

宜蘭縣三星青蔥銀柳節以「蔥綠銀光、閃耀三星」為主題，辦理活動曝光發表會，代理縣長林茂盛出席。（宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭縣三星青蔥銀柳節以「蔥綠銀光、閃耀三星」為主題，辦理活動曝光發表會，代理縣長林茂盛出席。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣三星青蔥銀柳節以「蔥綠銀光、閃耀三星」為主題，於今(十八)日辦理活動曝光發表會，並將於一一五年一月廿四日至廿五日正式登場。活動整合三星鄉的青蔥與銀柳兩大核心農產，透過食農體驗、農業文化與產地行銷，展現中央與地方協力推動農業升級的具體成果。產業季節前哨響起，以產地和食農體驗串起農業與生活，活動曝光發表會率先揭開活動亮點，現場除展示青蔥與銀柳相關的食農DIY體驗項目外，也由田媽媽餐廳與三星地區農會家政班端出多道結合在地農產的特色料理，包括茶香風味餐與蔥香滷肉飯，展現農業加工與飲食文化的多元面貌。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，三星青蔥與銀柳不只是農產品，更是宜蘭重要的識別產業。面對極端氣候與產業結構轉變，縣府持續與農業部農糧署及花蓮區農業改良場合作，從生產穩定、產業升級到市場拓展，全方位協助農民因應挑戰、站穩腳步。他指出，透過青蔥銀柳節，讓民眾在產季走進產區，看見農業背後的專業與價值，讓農業真正走進生活。

代理縣長林茂盛強調，三星青蔥銀柳節不只是地方節慶，更是中央農業政策在地方落地的具體示範。未來縣府將持續接軌農業部政策，輔導農會從穩定生產、提升加工價值到拓展市場通路，推動特色農業由產地走向市場，打造具競爭力與永續性的農業發展模式，讓青蔥與銀柳不僅在產季被看見，更能成為全年型的特色農業品牌。

三星地區農會表示，今年活動持續與契作農友合作，規劃「採銀柳體驗」，讓民眾親自走入田間，將象徵吉祥寓意的「銀兩」帶回家，深化對農業生產現場的理解，也為產業創造更多元的體驗價值。活動期間，農會亦結合青蔥文化館推出五十元抵用券與消費抽獎活動，並與在地業者異業結盟，擴大農業文化節的參與層面，帶動地方經濟。

因應極端氣候挑戰，中央地方合力打造青蔥產業韌性。 面對極端氣候對農業生產帶來的衝擊，三星蔥近年面臨前所未有的種植挑戰。宜蘭縣政府與農糧署東區分署合作輔導三星地區農會，在四季與南山地區建置「移地種苗繁殖基地」，補足秋季平地種苗需求，提升土地使用效率。三年來累計提供十一公噸種苗，協助十八點四公頃農地復耕，並透過契作與種苗回饋機制，穩定農友生產與收益，形成人、產業與組織三方共好的生產體系。此外，也輔導開發「蔥爆米漢堡」等創新產品，讓農產品從田間延伸至日常消費，提升附加價值。

異業結盟擴大參與，打造有感回饋的農業文化節慶。為回饋民眾支持，三星地區農會活動於期間推出「五十元抵用券」回饋活動，並於青蔥文化館同步規劃消費抽獎，獎項涵蓋在地農產及民宿住宿券，透過異業結盟方式，擴大農業文化節的參與層面，讓農業活動成為帶動農村經濟的引擎。

此屆青蔥銀柳節同步整合「三星蔥水餃食作體驗」、「銀柳花藝美學手作」及「蹦蹦米香樂體驗」三大產業互動體驗；農會並將於十二月二十日及廿七日推出暖身場活動「銀星蔥明玩」，結合蔥麵包烘焙DIY、採蔥與採銀柳走讀導覽，以沉浸式田間體驗深化民眾對產業的認同。