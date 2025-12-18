三星青蔥銀柳節 1/24日登場

代理縣長林茂盛宣布三星青蔥銀柳節，將於明年一月二十四、二十五日正式登場。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

三星青蔥銀柳節以「蔥綠銀光、閃耀三星」為主題，十八日辦理活動曝光發表會，並將於明年一月二十四、二十五日正式登場。活動整合三星鄉的青蔥與銀柳兩大核心農產，透過食農體驗、農業文化與產地行銷，展現中央與地方協力推動農業升級的具體成果。

代理縣長林茂盛表示，三星青蔥與銀柳不只是農產品，更是宜蘭重要的識別產業。面對極端氣候與產業結構轉變，縣府持續與農業部農糧署及花蓮區農業改良場合作，從生產穩定、產業升級到市場拓展，全方位協助農民因應挑戰、站穩腳步。他指出，透過青蔥銀柳節，讓民眾在產季走進產區，看見農業背後的專業與價值，讓農業真正走進生活。

十八日活動曝光發表會率先揭開活動亮點，現場除展示青蔥與銀柳相關的食農DIY體驗項目外，也由田媽媽餐廳與三星地區農會家政班端出多道結合在地農產的特色料理，包括茶香風味餐與蔥香滷肉飯，展現農業加工與飲食文化的多元面貌。