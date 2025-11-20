三星顯示器勝訴 中國京東方同意和解並同意支付專利使用費

在和解後，三星顯示器有望獲得與京東方OLED面板銷售掛鉤的持續收入來源。（圖片來源／Samsung Display官網）

《韓國先鋒報》（The Korea Herald）報導，有關於有機發光二極體（OLED）專利技術的糾紛，南韓三星顯示器公司（Samsung Display）勝訴，在美國做出最終裁決前，被告中國京東方願意與三星顯示器達成和解。

當京東方公司（BOE）即將遭遇美國進口禁令之際達成和解，這有助於鞏固三星顯示器在下一代OLED技術領域的領先地位。

廣告 廣告

三星顯示器與京東方數年專利糾紛落幕

據業內人士周三（11月19日）透露，三星顯示器已經和中國京東方針對長達數年的OLED專利糾紛達成和解，促使美國國際貿易委員會（ITC）暫停一項可能將京東方排除在全球最大高階顯示器市場的高風險調查。

美國國際貿易委員會（ITC）證實，三星顯示器（Samsung Display）和京東方（BOE）已達成和解協議，並聯合提交動議，要求終止ITC正在進行的調查。

雖然兩家公司均未披露協議細節，但業內人士普遍認為，協議內容包括京東方同意撤回所有未決訴訟，並向三星顯示器支付專利使用費，在競爭日益激烈的全球OLED市場中，這是京東方的重大讓步。

由於專利使用費通常按使用專利技術的產品收入的一定比例收取，因此，三星顯示器有望獲得與京東方OLED面板銷售掛鉤的持續收入來源。光是今年，兩家公司就在美國提起6起智慧財產權訴訟，其中5起由三星顯示器提起，一起由京東方提起，凸顯雙方法律戰對抗的規模。

和解協議有望化解京東方的重大危機

這次和解正值關鍵時刻。今年7月，美國監管機關ITC發布初步裁決，根據一項有限排除令，該裁決將禁止京東方OLED面板進口美國14年零8個月，等於是將該公司面板從美國智慧手機、穿戴式裝置和其他消費電子產品的供應剔除。

美國國際貿易委員會（ITC）也採取行動，禁止京東方（BOE）中國總部及美國子公司在美國國內進行OLED面板的廣告宣傳、市場推廣和銷售，這幾乎相當於對京東方OLED面板市場實施全面封鎖，最終裁決原定於本周公布。

三星顯示器於2022年12月首次升級與京東方的訴訟糾紛，提告指控京東方侵犯三星OLED專利，隨後於2023年10月提起商業機密竊取訴訟。這些指控主要集中在三星專有的OLED堆疊結構和象素排列技術上，這些關鍵技術決定顯示器的亮度、效率和壽命。京東方是中國成長最快的大型面板製造商，一直致力於擴大供應OLED面板給領先智慧型手機品牌。

三星顯示器宣布五大戰略方針

京東方與三星顯示器達成和解協議，適時終止一場可能曠日持久且代價高昂的跨國法律戰。業內人士表示，在全球顯示器製造商競爭日益激烈的當下，該和解方案可能有助於穩定OLED供應鏈。

周三稍早，三星顯示器執行長李忠召開員工大會，分享公司年度業績，並概五大戰略重點領域，包括可折疊顯示器、IT OLED、QD-OLED、車載顯示器以及用於虛擬實境裝置的OLEDoS。

李忠表示，三星顯示器在2024年受惠於旗艦智慧手機的強勁需求、與主要客戶成功推出新產品、QD-OLED顯示器銷售成長以及車載顯示器專案的拓展。他強調，隨著競爭對手縮小技術差距，公司必須保持「完美執行」。

他對員工說：「我們必須重新評估我們的產品品質和製造競爭力是否真正滿足客戶的期望，並敦促員工繼續專注於技術、客戶和執行。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

徐國勇批「藍白會談」極不成功 民眾黨反嗆：膝反射式動怒、令人遺憾

卓榮泰拍板「院版」財劃法 六都增15％、一般縣市增25% 離島200%計算

普發1萬元 》台灣高鐵推「飯店聯票」住房+高鐵票7折起

