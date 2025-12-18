三星首款三摺機登台開價近9萬元！記憶體暴漲明年更貴、台灣三星說話了

台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙。陳俐妏攝



三星今天正式發表旗下Z系列首款三摺螢幕手機Galaxy Z TriFold 12/19登台，名列Galaxy Z TriFold全球首發的6個市場之一，台灣僅推出16GB+512GB單一容量規格，建議開出89,900元，創下台灣史上最貴手機紀錄。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，台灣對創新產品接受度高，預購已經達到內部預期。對於記憶體漲價和明年定價策略，陳啟蒙說明，三星具備向下整合的優勢，綜合消費者接受度、匯率變動等因素，制定最優化的定價策略。

陳啟蒙說明，三摺疊機族群主要分為兩大類，一為重視多工處理與生產力的頂級商務人士，另一則為追求個人風格與獨特使用體驗、強調產品差異化與時尚感的消費者。早在正式售價尚未公布前，預售訂單即已達到內部預期，對即將展開的正式預購充滿信心，看好產品上市後可望在短時間內完銷，顯見台灣對創新摺疊手機的高度期待。

展望明年台灣手機市場前景，陳啟蒙表示，隨著新品陸續上市，以及4G轉5G滲透率持續提升，整體市場可望呈現小幅成長；新零售通路與創新產品線亦有機會吸引更多消費者升級或回流。三星也透露，未來將持續推出具差異化的商品，並結合高端飯店合作等多元策略，進一步深化品牌影響力並拓展潛在市場。

隨著全球記憶體及零組件成本持續上升，市場也關注手機定價策略備受關注。陳啟蒙指出，三星有能力因應原物料、運輸成本及關稅等不確定因素，同時今年推出的多元銷售方案已有效降低消費者購機負擔，未來仍將維持以合理價格應對市場競爭，兼顧市場接受度與品牌競爭力。

