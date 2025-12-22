三星首款三摺疊旗艦機 Galaxy Z TriFold 登台開賣！讓你能輕鬆把十吋大螢幕放入口袋

三星正式在台灣推出首款三摺疊旗艦手機 Galaxy Z TriFold，讓台灣成為全球首波上市六個市場之一。這款集結頂尖技術科技逸品提供瀚夜黑配色與 16GB 加 512GB 單一版本，建議售價為新台幣 89,900 元，並於 2025 年 12 月 19 日在三星商城與三星智慧館限量開賣。面對全球三摺疊智慧型手機市場快速成長，三星透過領先摺疊技術與 Galaxy AI 應用，將 10 吋大螢幕縮減至口袋大小，滿足商務人士與創作者對高效率與機動性雙重需求。

摺疊厚度僅 12.9mm 之 Galaxy Z TriFold 展現極致工藝，比前幾代產品更加纖薄，展開後 3.9mm 機身厚度更是三星目前最薄行動裝置。機身採用高強度鈦合金轉軸與航太級鋁合金邊框，並通過超過 20 萬次摺疊測試，相當於連續五年每天摺疊約 100 次，確保長期使用耐用性。

主螢幕展開後達到 10 吋，相當於三支 6.5 吋手機並排寬廣視野，搭載 Dynamic AMOLED 2X 螢幕與最高 120Hz 更新率，封面螢幕亮度達 2,600 尼特，內頁螢幕達 1,600 尼特，並搭配 Vision Booster 技術，無論在戶外強光下或室內追劇，都能享有清晰流暢視覺盛宴。

效能方面搭載 Snapdragon 8 Elite For Galaxy 處理器，能輕鬆應對多工作業。使用者可利用多重視窗功能同時開啟多個應用程式，並透過 Galaxy AI 寫作助理與 Gemini Live 提升工作產出，無論影片剪輯或調整影像參數都更加便利。

這款手機更首度支援獨立運作 Samsung DeX，最多可建立四個工作區，外接藍牙鍵鼠與螢幕後即刻化身行動辦公室。相機規格則承襲旗艦水準，具備 2 億畫素主鏡頭與具備自動對焦 1,200 萬畫素超廣角微距鏡頭，細膩捕捉生活紀錄中木質紋路或石材質地等細節。

為了給予頂級用戶尊榮待遇，購機即享一年延長保固與兩次免費螢幕保護貼更換服務，維修期間更提供專人到府收送，甚至在台北三創、台中逢甲、台中中港與高雄建國等指定門市提供專屬備用機 Galaxy Z Fold7，連 iOS 轉機服務也貼心準備妥當。

內建 5,600mAh 三電池模組確保長效續航，全方位體現頂級旗艦稀有尊寵。看到這裡，你是不是也對這台能放入口袋 10 吋螢幕手機感到心動？想像一下在通勤或開會時拿出來展開那種氣場，絕對是全場焦點。

