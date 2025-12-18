三星首款三摺疊機登台 攤開10吋螢幕售價近9萬元

（中央社記者江明晏台北18日電）三星今天在台灣發布首款三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold，攤開是10吋大螢幕，台灣是全球6大首發市場之一，建議售價新台幣8萬9900元。台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，今年台灣摺疊機市場前10月銷售量持平，銷售額約成長10%。

根據Market Report Analytics預估，2025至2033年全球三摺疊智慧型手機市場規模將以高達25%年複合成長率擴張。三星推出摺疊機多年，今天宣布將在19日開賣首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold。

台灣三星電子總經理梁準原表示，自2019年推出首款摺疊機以來，三星持續創新，摺疊技術已朝「三摺疊」時代躍進，在AI與技術領域扮演關鍵角色。Galaxy Z TriFold推出瀚夜黑、16GB加上512GB單一版本，建議售價新台幣8萬9900元。

台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙說明，三星Z Fold7、Z Flip7摺疊機上市4個月銷售量，較前代同期成長近10%、銷售額成長近35%。其中，Z Fold7上市4個月銷售量較前代同期翻倍成長，也因此爭取台灣成為Galaxy Z TriFold全球首發6大市場之一，Galaxy Z TriFold銷售通路以自有通路為主，約占90%，其餘為特定電信通路。

觀察台灣摺疊機市場表現，陳啓蒙指出，今年1到10月銷售量較去年同期約略持平，銷售額約成長10%。

展望2026年台灣手機市場，台灣三星預期，整體市場銷售量小幅成長，銷售額則會有雙位數成長。手機售價方面，雖明年已可預期將面臨記憶體等零組件價格上漲狀況，然而，三星擁有完整強健的上下游供應鏈關係，相對影響較輕微，對三星而言是一個機會點。另外，也將持續透過多元的銷售方案，降低購機門檻。

三星說明，Galaxy Z TriFold攤開是10吋大螢幕，向內收折後，變身6.5吋封面螢幕，在結構上，Galaxy Z TriFold摺疊厚度僅12.9mm，比前5代Fold更加纖薄，展開時則以3.9mm厚度，成為三星至今最薄的Galaxy行動裝置。

在長期耐用性方面，三星指出，主螢幕歷經逾20萬次摺疊測試，相當於連續5年每天摺疊約100次，並搭配多種情境模擬評估，全面驗證耐用度，機身邊框則採用Advanced Armor Aluminum，轉軸外罩採用高強度鈦合金材質，處理器搭載Snapdragon 8 Elite For Galaxy。（編輯：張若瑤）1141218