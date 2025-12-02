三星首款3摺疊螢幕手機 Galaxy Z TriFold上市

記者古可絜／綜合報導

三星電子今（2）日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載摺疊螢幕技術，以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後10吋沉浸式螢幕躍於眼前，提升生產力與劇院級觀影享受，打造卓爾不凡的行動體驗；Galaxy Z TriFold於今日在韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出。

Galaxy Z TriFold展現獨特的摺疊體驗，以兩邊向內收折的形式，周全保護內頁螢幕。其摺疊機制經過精密設計，並配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒。機身最薄處僅3.9mm，搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy行動平台、2億畫素相機、及三星摺疊機迄今容量最大的電池，展現旗艦效能，其5,600 mAh三電池模組，達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航。

Galaxy Z TriFold採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定，此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性；10吋摺疊顯示螢幕，因應雙側收折的作用力，吸震層多加了一道強化塗層，以提升螢幕面板的耐衝擊性。

轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損，機身框架採用高強度鋁合金材質Advanced Armor Aluminum，在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性，邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現纖薄機身設計之餘，還能有效防止破裂。

Galaxy Z TriFold展開後，其10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，為使用者提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務，橫向擺放手機時，用戶可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上，隨心所欲開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。

此外，Galaxy Z TriFold寬廣的10吋內頁螢幕，旨在打造絕佳的觀影體驗，讓劇迷影迷盡情享受視覺盛宴。封面螢幕採用Dynamic AMOLED 2X，螢幕更新率高達120Hz，帶來絲滑流暢的畫面，封面螢幕峰值亮度達2600尼特，內頁螢幕達1600尼特，無論處於展開或摺疊狀態，Galaxy Z TriFold螢幕始終明亮鮮豔。結合Vision Booster技術，在任何照明條件下最佳化色彩和對比度，使每一個畫面都栩栩如生，帶來沉浸式體驗。