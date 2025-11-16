三星、現代汽車未來5年共將在韓投資12.5兆元

（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國三星集團及現代汽車今天宣布未來5年對韓國國內的投資計畫，三星將投資450兆韓元、現代汽車125.2兆韓元，合計575.2兆韓元（約新台幣12.5兆元），用於人工智慧及綠氫等業務。

三星集團的投資包括三星電子近期召開會議決定在平澤園區建造的第5號產線，這個園區是三星重要半導體生產基地，第5號預計在2028年全面投入營運，將有助應對中長期因全球人工智慧（AI）基礎設施投資擴張帶來的記憶體需求成長。

廣告 廣告

三星SDS則將在全羅南道興建一座大型AI資料中心，這座國家級AI運算中心規劃在2028年購買1萬5000個GPU，提供給學術界、新創公司及中小企業。

三星電子在11月初收購的德國空調與通風系統製造商FläktGroup也正準備在韓國建立產線，該公司產品廣泛應用於資訊中心與綠色建築領域。

除了加速在AI市場布局，三星SDI、三星顯示器及三星電機公司都正在推進擴大產線、生產基地等規畫，投入次世代電池、IT產品及高附加價值半導體封裝基板的製造。

現代汽車集團未來5年的投資額則創下集團新高，比起過去5年在韓國投資的89.1兆韓元高出36.1兆韓元，平均年度投資額成長超過4成。

這些資金將用於投資AI、軟體定義汽車（SDV）、電動化、機器人、氫能等未來產業與相關研發，同時擴大與合作夥伴的互利共贏合作，包括對現代汽車與起亞汽車（Kia）的一級合作夥伴今年承擔的對美國出口商品關稅提供支援。（編輯：田瑞華）1141116