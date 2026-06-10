三星 2026 AI 智慧顯示器全系列在台登場，Micro RGB、The Movingstyle 小星機與 Music Studio 擴大居家影音布局
三星在台公布 2026 年 AI 智慧顯示器完整產品陣容，涵蓋 Micro RGB、OLED、Neo QLED、Mini LED、Crystal UHD、The Frame Pro、The Movingstyle 小星機等系列，同時更新 Soundbar Q 系列與 Music Studio 音響產品。這次新品主軸放在 AI 影像處理、聲音調校、大尺寸螢幕與居家空間應用，反映顯示器正從單純播放設備，逐漸轉向家庭娛樂與智慧生活的整合入口。
三星表示，今年以「Your Companion to AI Living」作為產品方向，將 AI 功能導入影像、音效、遊戲與智慧家庭控制等場景。台灣三星電子總經理梁準原指出，科技的價值在於將技術轉化為生活中的實際體驗，三星希望透過 Micro RGB、新一代智慧顯示器與 Soundbar 產品，讓台灣消費者在觀影、聽音樂、打遊戲與居家控制上，有更直覺的使用方式。
Micro RGB 首度在台推出，主打微米級 RGB 獨立背光
今年最受關注的新技術，是三星首度在台推出的 Micro RGB 智慧顯示器。這項技術採用低於 100 微米的 RGB 三原色獨立背光元件，從背光源頭降低色彩暈散問題，並讓紅、綠、藍三色能更精準控制。
三星表示，Micro RGB 搭載 Micro RGB AI Pro 處理器，可進行每秒 8 兆次即時運算，依照畫面內容調整色彩、對比與深度，並達到 100% BT.2020 色域覆蓋。相較傳統背光架構，Micro RGB 強調更細緻的控光能力與更自然的色彩過渡，目標是讓畫面看起來更接近真實場景。
旗艦款 R95H 也搭載抗反光真星黑面板，可降低環境光干擾。對於白天在客廳觀看電視、或家中有大面窗戶的使用者來說，抗反光表現會直接影響觀看舒適度，也是近年高階顯示器競爭的重要項目。
TrendForce 集邦科技資深研究副總經理邱宇彬指出，當解析度等外顯規格逐漸成熟後，對比度與色彩飽和度會成為消費者追求高階視聽體驗時更重視的條件。Micro RGB 在色彩與亮度表現上具備優勢，但同時也考驗品牌在品管、封裝、散熱與驅動運算上的能力。TrendForce 預估，2030 年 Micro RGB 全球出貨量將突破 1,000 萬台。
Vision AI 擴大應用，觀影、足球賽與遊戲都納入調校
三星 2026 年智慧顯示器也進一步擴大 Vision AI 功能。AI 無腦模式可自動偵測影片內容與外部環境，在電影、運動或一般模式中調整顏色、亮度與對比，同時記錄使用者偏好。這類功能的重點不在於讓使用者反覆進入選單調整，而是讓電視依照內容與觀看環境自動套用合適設定。
AI 影像升頻功能則針對低解析度或年代較久的影片內容進行補強，透過演算法修補像素細節、降低噪訊與毛邊，讓舊電影、經典遊戲或串流平台上的不同畫質內容，在大尺寸螢幕上仍維持一定清晰度。
聲音部分，全新 AI 音效控制器 Pro 可即時分析人聲、音樂與環境音，並將不同聲音來源切分成獨立音軌，讓使用者能自行調整音量比例。例如觀看球賽時可以提高主播聲音，或在看演唱會內容時突出現場音樂。系統也提供消除人聲功能，讓使用者在家中進行類似 KTV 的娛樂應用。
因應國際運動賽事陸續登場，三星也加入 AI 專業足球模式，可自動強化球賽畫面與聲音表現，讓球評講評、現場歡呼與比賽動態更具臨場感。
遊戲方面，AI 遊戲最佳化工具可偵測遊戲類型並套用合適影像設定，也支援迷你地圖放大與 AI 虛擬準心等功能。這類功能主要鎖定重視反應速度與畫面辨識度的玩家，讓大尺寸顯示器不只是追劇設備，也能成為遊戲娛樂中心。
OLED 全系列升級抗反光真星黑面板，強調高對比與遊戲表現
三星 2026 年 OLED 智慧顯示器全系列升級抗反光真星黑面板。OLED 的特色是每個像素可自行發光，因此能呈現深黑色與高對比畫面，適合觀看電影、影集與高動態範圍內容。
三星表示，OLED 系列已獲 VDE Real Black 與 Pantone 色彩驗證。其中頂級機款 S95H 亮度提升 35%，在明亮場景或白天觀看時，可提供更高亮度表現。
對遊戲玩家來說，S95H 同時取得 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync Premium Pro 認證，有助減少畫面撕裂與殘影。外型設計上，S95H 採用全新迴聲疊影美學，搭配鐵灰金屬邊框、零間隙壁掛與無線美型集線器，降低線材外露造成的雜亂感。
Neo QLED 與 Mini LED 擴大 100 吋布局，大尺寸成為家庭娛樂重點
三星今年在 Micro RGB、Neo QLED 與 Mini LED 等系列都推出 100 吋級距選擇，顯示大尺寸螢幕已成為高階與中高階家庭娛樂市場的重要方向。
Neo QLED 智慧顯示器採用量子點薄膜顯色技術，搭配 Mini LED 背光單元，強調亮度、色彩與光影層次。全新 QN80H 提供 50 吋至 100 吋多種尺寸，滿足不同住宅空間需求。該系列也支援 AI 無腦模式、AI 音效控制器、AI 遊戲助理與 AI 生成式桌布等功能。
Mini LED 系列則提供相對容易入手的智慧顯示選擇。以 M80H 為例，採用動態廣色域色彩、影像升頻技術與 144Hz 高更新率，適合觀看串流影音，也能支援遊戲需求。使用者也可透過多重視窗同時開啟兩個畫面，例如一邊看比賽、一邊查看其他內容。
跨裝置使用方面，三星 2026 年智慧顯示器支援 Smart View、Google Cast 與 Apple AirPlay，可將手機內容投放至顯示器螢幕。使用者也能透過 SmartThings 串聯不同品牌家電，將顯示器作為家庭智慧裝置控制介面。
The Movingstyle 小星機登場，回應小宅與去客廳化趨勢
在設計生活系列中，三星今年新增 The Movingstyle 小星機。這款產品主打可移動與可翻轉設計，鎖定小宅、租屋族與多功能生活空間。
The Movingstyle 小星機採用 27 吋 QHD 觸控螢幕，支援 120Hz 更新率，可橫向或直向翻轉，適合追劇、看短影音、直播或視訊使用。它搭配靜音萬向輪，可在客廳、臥室、廚房等空間移動，不需要固定在單一位置。
支架可調整高度與角度，也可一鍵快拆，轉換成桌置三段式使用。這代表顯示器不再只被視為客廳設備，而是可以配合使用者的生活動線移動，符合近年家庭空間彈性使用的趨勢。
The Frame Pro 強化藝術展示與居家整合
The Frame Pro 今年升級抗反光真星黑面板，並結合金屬量子點 Mini LED 技術，讓畫作細節與螢幕亮度表現更穩定。內附的無線美型集線器可讓主機依照裝潢需求擺放，並減少牆面線材外露。
The Frame Pro 也可搭配不同風格邊框，讓顯示器在未播放影片時轉換成居家藝術展示設備。三星表示，The Frame Pro、The Frame、Micro RGB、Neo QLED、Mini LED、OLED 與 The Movingstyle 小星機等指定機型皆內建藝術市集，提供超過 5,000 件全球美術館藏與藝廊作品。
Soundbar Q 系列更新，強調無線杜比全景聲與 AI 音場
三星同步推出新一代 Soundbar Q 系列。旗艦款 Soundbar Q990H 採用真實 11.1.4 聲道設計，主體搭載 15 個喇叭單體，並搭配後環繞喇叭，強調低音、環繞與天空聲道表現。
Q 系列支援無線杜比全景聲，可透過 Wi-Fi 傳輸高解析音訊，減少傳統家庭劇院需要大量線材的問題。AI 魔幻音場則可分析音源，讓智慧顯示器與 Soundbar 同步發聲，形成更具方向感的環繞效果。2026 年版本進一步支援最多串聯 5 台三星音響裝置。
全新音效提升模式可透過演算法與 SmartThings 連動，將 Soundbar 的發聲位置拉高至螢幕中心，讓聲音來源更貼近畫面中的人物或物件。自動音量功能則能在切換頻道或進入廣告時抑制音量突然變大，維持較穩定的聆聽體驗。
除了 Q990H，三星也推出 All-in-One Soundbar QS90H。這款產品內建 4 個低音喇叭單體，並透過陀螺儀感測器偵測擺放方式，自動判斷桌置或壁掛，進一步調整天空聲道喇叭表現。
Music Studio 系列主打設計感與多房間音樂播放
三星 Music Studio 系列由法國設計師 Bouroullec 操刀，將音響設備與居家擺設結合。Music Studio 7 與 Music Studio 5 皆獲 iF 2026 設計大獎肯定，其中 Music Studio 5 更獲 iF 設計金獎。
Music Studio 系列支援 Wi-Fi 串聯，最高可播放 24bit／96kHz 高解析音訊，並搭配三星 SSC 編碼技術，強調低延遲與音質穩定。今年新增 Samsung Sound App，使用者可自訂播放模式、切換左右聲道表現，也能串聯最多 10 組音響進行群組播放。
Music Studio 7 以較小機身提供 3.1.1 聲道配置，Music Studio 5 則採用弧形外觀包覆喇叭單體。Music Frame 延續可更換面板、圖片或邊框的設計，並支援杜比 3D 環繞全景音效，讓音響產品更自然融入家中牆面或展示空間。
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