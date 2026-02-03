三星 2026 Solve for Tomorrow 競賽開跑 新增運動科技子題引導學生關注永續社會

三星電子持續透過 Solve for Tomorrow 計畫，鼓勵年輕世代從生活中觀察問題，嘗試用科技提出回應社會與環境挑戰的方式。邁入第七屆的台灣賽事於 2026 年正式啟動，延續永續社會與永續環境兩大方向，同時首度在永續社會面向下加入運動科技子題，希望引導學生思考科技如何促進運動參與、健康發展與社會連結。

Solve for Tomorrow 自 2020 年在台灣舉辦以來，累積超過 520 組團隊、近 2,000 名師生參與，逐漸在校園中形成穩定的學習與實作平台。主辦單位指出，今年競賽命題呼應全球趨勢，結合國際奧委會所提出的體育與科技議題，期待學生能從在地需求出發，提出具有行動力與可行性的想法。

台灣三星電子表示，賽事的核心並不只放在成果，而是過程中培養學生的思考能力。參賽團隊將透過設計思考方法，結合 STEM 領域知識，逐步梳理問題、驗證想法，並在團隊合作中學習溝通與整合。這樣的學習歷程，也成為許多學校引導學生累積學習歷程檔案的重要資源。

從過去幾屆的參賽內容來看，學生關注的議題多半與自身生活經驗相關，其中以健康福祉與資源循環最為常見，反映出年輕世代對生活環境變化的敏感度。近年也有愈來愈多來自實驗教育體系與不同學制的學生加入，讓競賽討論的觀點更加多元。

在賽制設計上，第七屆競賽持續結合學界與實務資源，規畫初賽、複賽與決賽階段。初期將安排永續參訪與環境教育課程，協助學生理解實際案例，後續則透過設計思考課程與業師輔導，引導團隊將構想逐步具體化。同時也設有教師培訓課程，讓帶隊老師能將相關方法帶回校園，延伸至日常教學。

多位曾參與的評審與師生也分享，賽事過程中最重要的收穫，在於學會傾聽不同意見，並在多元觀點中找到平衡。對學生而言，這些能力不僅有助於完成提案，也與未來進入社會後所需的溝通與合作能力密切相關。

今年競賽預計於 2 月 23 日開放報名，5 月 18 日截止收件，決賽將於 11 月舉行。賽事總獎額超過新台幣 100 萬元，入選隊伍除可獲得官方認證的參賽證明，也能完整記錄投入其中的學習歷程。主辦單位期盼，透過這樣的平台，讓更多學生有機會以科技行動回應社會議題，逐步形塑屬於自己的未來方向。

