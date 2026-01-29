三星 Galaxy S26 將導入 Flex Magic Pixel 主動式防窺技術，從 MWC 2024 概念走向實際應用

在 MWC 2024 上，三星曾對外展示一項名為 Flex Magic Pixel 的主動式防窺技術，當時被視為仍在概念驗證階段的顯示應用。時隔數年，這項技術終於準備正式落地，三星確認將其導入全新 Galaxy S26 系列，並在 2026 Unpacked 發表會前提前公開相關方向，也象徵行動裝置隱私防護正進入新的實用階段。

手機早已成為多數人最私密的個人空間，卻經常必須在公開場合中使用。不論是在公車、捷運、電梯，或是排隊等候時，螢幕內容往往暴露在他人視線之中。隨著手機功能愈來愈貼近使用者的生活習慣與個人偏好，畫面中所呈現的訊息也更加私密，隱私外洩的風險自然隨之提高。

三星指出，這次導入 Galaxy S26 系列的智慧防窺設計，正是為了回應這樣的日常使用情境。透過 Flex Magic Pixel 技術，螢幕能主動調整像素顯示方式，讓正面觀看的使用者維持清晰視野，同時降低側邊角度的可視性，進而減少肩窺風險。與傳統仰賴固定濾片的防窺方式相比，這類主動式設計更具彈性，也更貼近實際使用需求。

在操作層面上，這項防窺機制並非單一固定模式，而是強調可調整性。每個人對隱私的重視程度不同，使用者可依自身需求，選擇適合的防護方式。例如針對特定應用程式提高保護層級，或在輸入私密存取資料時自動啟用智慧防窺功能，讓重要內容不易被旁人辨識。

防護範圍也能細分至使用流程中的特定環節。使用者可以選擇僅在通知彈出時啟用，或只針對關鍵操作畫面加強防護，而非全程套用同一種顯示限制。這樣的設計，讓隱私保護成為可依情境調整的輔助功能，而不是影響整體使用體驗的負擔。

回顧 Flex Magic Pixel 的研發歷程，三星表示，這項技術歷經超過五年的工程開發與測試。團隊深入研究大眾如何使用手機、哪些內容最容易被視為私密資訊，以及在日常生活中，安全性應該以什麼樣的形式存在。最終透過硬體與軟體的相互配合，在不干擾操作流暢度的前提下，提供恰到好處的隱私守護。

從 Galaxy 系列的發展來看，這項主動式防窺設計也延續了三星長期對行動安全的投入。多年來，Samsung Knox 從 Knox Vault 的專屬安全硬體，到 Knox Matrix 的生態系統防護機制，持續為 Galaxy 裝置建立多層保障。如今，防護思維進一步延伸到螢幕顯示本身，讓隱私不再只是系統或晶片層級的議題，而是直接反映在使用者每天直視的畫面之中。

隨著 Galaxy S26 系列即將登場，Flex Magic Pixel 主動式防窺技術在實際使用情境下的表現，以及是否能在不同環境中兼顧清晰度與隱私保護，將成為外界關注的重點。在智慧手機功能逐漸成熟的時代，這類貼近日常使用細節的設計，也可能成為影響使用者體驗的關鍵因素之一。

