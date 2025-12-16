如果你也是三星粉～那你肯定注意到這則消息！ Samsung 官方網站出現一款全新的 60W USB-C 充電器，放眼望去，目前三星的手機支援的是 45 Ｗ 快速充電，就讓人忍不住開始聯想到下一代旗艦機，也就是 Galaxy S26 Ultra，是不是充電會升級呢？如果這個推論真的屬實，那真的會是三星旗艦機很大的飛躍欸～

三星 Galaxy S26 Ultra 充電速度可能升級？爆料新發現 !



(圖片來源：Samsung)

官網現身 60W 快充，指向新一代旗艦升級

Samsung 官網上架的這顆 60W 充電器採用 EU 插頭設計，描述中提到，可支援 Galaxy 智慧型手機、Galaxy 平板電腦、Galaxy Watch 等設備，雖然沒有標註特定裝置，但考量目前三星手機仍停留在 45W 快充階段，這顆新品自然被視為 Galaxy S26 Ultra 的官方充電器，外媒與爆料普遍推測，它很可能是為下一代旗艦預備的高瓦數充電頭，不過實際對應機種還是要等官方公布，嘻嘻也很好奇會不會隨盒附贈呢～

廣告 廣告

三星 Galaxy S26 Ultra 充電速度可能升級？爆料新發現 !

(圖片來源：Samsung)

45W 到 60W 有什麼變化？

可能會有人問，從 45W 升級到 60W 有什麼區別？從實際使用情境來看，60W 快充帶來的差異非常明顯，早上化妝或出門前插個 10～15 分鐘，就可能多撐半天電力，對長時間滑手機、拍照或錄影，甚至是像我這種重度多工使用的人來說，非常方便～之前 Samsung 其實早就有一顆 65W 三孔充電器，但那是額外配件，並不隨手機附贈，跟傳聞中的定位不同，所以這顆充電器才會如此引人注目～

(圖片來源：Samsung)

支援 PD 3.1！一顆充電器搞定更多裝置

這顆 60W 充電器支援的是 Power Delivery 3.1，而不是現在 45W 使用的 PD 3.0，代表它不只能快充手機，也適合平板與筆電這種高功率需求的裝置～特別的是，它可以支援三星多款裝置，對三星生態系的人來說相當方便，例如可以充 Galaxy 智慧型手機跟 Galaxy Watch，對三星粉來說真的是很棒的消息～

(圖片來源：Samsung)

三星 Galaxy S26 Ultra 充電速度可能升級？爆料新發現 !

(圖片來源：Samsung)

小結

之前已經有消息傳出， Galaxy S26 Ultra 可能隨盒附贈 60W 充電器，現在官網實際出現對應產品，讓這項升級看起來不再只是傳聞，再加上可能支援 25W 無線充電，整體看下來，Samsung 新一代旗艦的有線跟無線都可能有很大的升級，如果你在意的是充電效率跟裝置整合，Galaxy S26 Ultra 確實很值得持續關注哦～

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

三星 Galaxy S26 系列情報曝光！時隔四年 Exynos 回歸？！三大傳聞帶你一次看

三星Galaxy S26 Ultra 渲染圖流出！鏡頭、設計大升級

Galaxy S26 爆料：AI 升級、eSIM 有望登台

三星 Galaxy A17 5G 亮相，規格升級預計 8 月下旬上市！

三星 Galaxy 發表會即將登場！S25 新機、旗艦平板提前曝光