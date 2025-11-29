三星 Galaxy Tab A11+ 平板電腦登場！更大視野 11 吋螢幕、7040mAh 大電量並支援 Galaxy AI 與 Gemini
三星 Galaxy Tab A 系列具備高 CP 值與優異表現，三星宣布再推出新一代 Galaxy Tab A11+ 平板電腦，將螢幕、效能與 AI 體驗全面升級，不僅配備 11 吋大螢幕、四顆立體揚聲器與 Dolby Atmos 音效，MTK MT8775 處理器的效能也較前代提升 18%，並內建 7,040mAh 大容量電池，支援 25W 閃電快充，還支援 Galaxy AI 與 Google Gemini AI，讓學習、生活與行動辦公更有效率！
Galaxy Tab A11+ 預計於 2025 年 11 月下旬起於全台通路陸續上市，提供新創灰、躍進銀兩種顏色以及 Wi-Fi 與 5G 版本選擇。Wi-Fi 版 6GB+128GB 建議售價 NT$7,190、8GB+256GB 建議售價 NT$8,990；5G 版 6GB+128GB 建議售價 NT$9,490。消費者於 12 月 31 日前購買並完成登錄，可獲得價值 NT$1,590 的 ITFIT 多角度書本式保護殼！
Galaxy Tab A11+ 在核心硬體規格上進行了有感的升級，提供更流暢、更具生產力的使用體驗，全新 MTK MT8775 處理器相較前一代機種，整體效能提升 18%，確保在運行多工應用程式或遊戲時都能保持順暢。記憶體（RAM）提升至 6GB 起跳，儲存空間（ROM）最高可達 256GB，更更支援最高 2TB microSD 卡擴充，徹底解決空間不足的困擾！
為了提升行動辦公與生產力，Galaxy Tab A11+ 支援 Samsung DeX 模式。使用者只需輕滑手指，即可快速切換至類似電腦桌面的多工介面，方便同時操作多個視窗與應用程式。電力方面，內建 7,040mAh 大容量電池，能夠強力應援全天候的娛樂與工作需求，並支援 25W 閃電快充（需另購 25W 快充旅充頭），縮短充電等待時間！
AI 科技導入是 Galaxy Tab A11+ 的重大亮點！透過整合 Galaxy AI 與 Google Gemini AI，讓平板成為更貼心的隨身助理，包含：
語音指令與「搜尋圈」功能
使用者可以長按側鍵，輕鬆啟動 Gemini AI，透過語音指令來詢問天氣、搜尋食譜，或是規劃旅程等，宛如擁有一個全天候待命的智慧助理。當看到螢幕上感興趣的事物，無論是圖片或文字，「搜尋圈」功能都能派上用場。只需在螢幕上圈選，即可立即獲得所需資訊，也能輕鬆翻譯外語文件。
Samsung Notes 學習輔助
針對學習情境，Samsung Notes 內建的「數學計算助理」功能，能夠快速辨識並計算基本算式，對於需要親子共學的家庭來說，是一項方便實用的輔助工具。
娛樂神器：沉浸式影音體驗與高流暢度
平板最主要的功能之一便是娛樂。Galaxy Tab A11+ 在影音規格上的配置，旨在提供劇院級的享受。
11 吋大螢幕與立體音效
Galaxy Tab A11+ 配備 11 吋 LCD 大螢幕，解析度為 1920 x 1200，畫面寬廣且細膩。無論是追劇、瀏覽漫畫或進行視訊通話，都能享受沉浸式的視野。搭配機身配置的四顆立體揚聲器與 Dolby Atmos 環繞音效，聲音細節飽滿、層次豐富，大幅提升整體影音的震撼感。
螢幕支援 90Hz 畫面更新率，這使得畫面切換與滑動更加流暢，無論是快速瀏覽社群平台、閱讀文章，或是觀看短影音，都能擁有舒適不卡頓的視覺體驗。
Galaxy Tab A11+ 上市與優惠資訊
Galaxy Tab A11+ 預計於 2025 年 11 月下旬起，在全台三星智慧館、三星商城及各大通路陸續上市，顏色有新創灰與躍進銀可供選擇，並有 Wi-Fi 與 5G 版本，消費者只要在 12 月 31 日前購買 Galaxy Tab A11+ 並上網登錄，即可兌換 ITFIT 多角度書本式保護殼（建議售價 NT$1,590）。
總結：高 CP 值行動娛樂的首選
三星 Galaxy Tab A11+ 再次以極具競爭力的價格，提供了超越同級產品的硬體規格與軟體功能。從 11 吋大螢幕、四顆立體揚聲器所帶來的沉浸式娛樂體驗，到效能提升的 MTK MT8775 處理器與 7,040mAh 長效電池，都確保了優秀的行動體驗。特別是首度整合 Galaxy AI 與 Google Gemini AI，讓這台平板不再只是單純的影音播放器，而是具備高效多工處理與智慧輔助學習能力的行動娛樂好夥伴。對於正在尋找一台高 CP 值、功能齊全且適合全家大小使用的 Android 平板電腦的消費者來說，Galaxy Tab A11+ 是目前市場上不容錯過的優質選擇。
若想知道更多科技新資訊，歡迎鎖定 俏媽咪玩 3C 部落格 以及粉絲團等社群。你對這台搭載 AI 智慧功能的三星新平板有什麼看法呢？歡迎在底下留言，與我們分享你的使用期待或疑問，讓我們一起在科技進步的道路上持續交流！
